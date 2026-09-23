Майките заслужават повече: Предлагат промени в майчинството и детските

Веселина Панайотова от Фондация "Мама има работа" коментира, че едно от исканията е било майчинството през втората година да бъде обвързано като процент от минималната работна заплата, но не повече от нетната минимална работна заплата. Становището е изпратено за Бюджет 2026, но с акцент и за следващата година.

Детските надбавки

В предаването “България сутрин” Панайотова коментира, че е поставено и искане за увеличаването на детските надбавки.

"Те в момента са около 25 евро на дете на месец - крайно недостатъчни. Това пак влиза в дневния ред, както и увеличаване на данъчното облекчение за работещите родители, което е 600 на дете на година. Следва да бъде увеличено, защото не е мърдало от няколко години. Най-интересният пакет с много въпросителни е този за данъчно облекчение за извънкласни дейности", коментира Панайотова.

Тя отчете волята за повишаването на всяко едно от тези пера, но неяснотата е кое с колко ще бъде увеличено.

Сравнение с европейския модел

Пред Bulgaria ON AIR Панайотова даде пример с Германия, където детската надбавка на дете до 18 години, независимо от дохода на родителя, е в пъти по-висока от нашата.

"Нашата надбавка е обвързана с доходите на семейството, т.е. работещите родители над минимална работна заплата, много рядко могат да получат тези детски надбавки. Този критерий дава възможност само на определен кръг родители да получават тези надбавки, и пак те не са достатъчни за месечна издръжка на дете", категорична е Панайотова.

В хода на разговора беше засегната и темата за стимул при връщането на майката по-рано на работа.

"Това означава, че всяка една жена, която е излязла по майчинство, може да се върне на работа и да получава 75% от дохода си, ако детето не е прието в детска градина или ясла. Трябва да започнем да мислим по-гъвкаво", настоя Панайотова.

По думите ѝ само финансовите стимули не са достатъчни, имаме нужда да се изгради еко структура за това как жените да се върнат на работа. "Всеки родител от детската градина изпраща детето си на извънкласни дейности. Има няколко въпросителни - как става признаването на разхода", коментира още експертът.

Гледайте видеото с целия разговор.