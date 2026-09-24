"Възраждане" скочи срещу промените в НК: Криминализират законни търговски дейности

"Възраждане" се обяви срещу приетите на първо четене промени в Наказателния кодекс, свързани с нарушаването и заобикалянето на санкции.

Управляващото мнозинство започна да показва истинското си лице. За пръв път криминализира като престъпления дейности, за които то твърди, че представляват заобикаляне на санкции срещу Русия.

Това заяви зам.-председателят на ПГ на "Възраждане" Петър Петров пред журналисти в Народното събрание.

Думите на Петров идват минути след като в пленарна зала народните представители от "Прогресивна България", ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ приеха на първо четене промени в Наказателния кодекс (НК), а именно заобикалянето на всички органичителни мерки на ЕС, включително на санкциите срещу Руската федерация, да бъде обявено за тежко престъпление.

Според депутата Петър Петров текстовете създават възможност за наказателно преследване за широк кръг от търговски дейности, които биха могли да имат връзка с Русия. Пред журналисти в Народното събрание той заяви, че партията ще гласува против законопроекта и на второ четене.

Според него предложените разпоредби не уточняват достатъчно ясно кога тези дейности представляват нарушение на ограничителните мерки на Европейския съюз.

"Забележете, без дори да посочи, че тези дейности, някои от които са законосъобразни, разбира се, търговска дейност, превоз на стоки, търговия, покупко-продажба и така нататък и така нататък, без да посочи, че те следва да бъдат посочени като нарушаващи ограничителните мерки на Европейския съюз", посочи Петров.

Депутатът отправи критики и към начина, по който според него е разписана отговорността за нарушенията. Той заяви, че се прави опит за въвеждане на наказателна отговорност за юридически лица, което по думите му противоречи на принципа за личния характер на наказателната отговорност.

Като примери Петров посочи банки, финансови институции, дружества, които разпределят дивиденти, и застрахователи, които биха могли да изплатят обезщетения на санкционирани лица. Той спомена още Централния депозитар във връзка с евентуално прехвърляне на акции и Патентното ведомство при вписване на продажба на търговска марка.

"Не е посочено, че наказателна отговорност следва да носи определено физическо лице. И аз не мога да ви отговоря кое е това определено физическо лице. Дали ще бъде директор, управител, член на съвета на директорите, прокурист, служител по банкови трансфери и така нататък и така нататък", посочиха от партията.

От "Възраждане" разкритикуваха и текстовете за подпомагане или допускане на преминаването през границата на санкционирани лица. Според Петров те се припокриват с действащи разпоредби.

"За съжаление имаме вече такива разпоредби в Наказателния кодекс, член 279 до 281, и се получава конкуренция между престъпни състави", заяви той.

Депутатът посочи, че критики по законопроекта са били изразени от Министерството на финансите, Националния статистически институт, Върховния касационен съд и Върховната касационна прокуратура, както и по време на заседанието на парламентарната правна комисия.

Въпреки това, по думите му, законопроектът е бил приет на първо гласуване, а създаването на работна група за обсъждане на текстовете също е получило подкрепа.

От "Възраждане" заявиха, че няма да участват в такава работна група и ще запазят позицията си срещу предложените промени.

"Ние гласувахме против, ще гласуваме и на второ гласуване против този законопроект и няма да участваме в евентуални негови работни групи или и така нататък", заключи Петров.

С промените се създава нова глава в Наказателния кодекс с наименование „Престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз“, като в нея се предлага криминализиране на различни форми на нарушение на ограничителните мерки на ЕС, включително нарушения на мерките, свързани със замразяване на финансови средства или икономически ресурси; нарушения на ограниченията за допускане на определени лица на територията на държава членка, включително забрани за пътуване; нарушения на забрани или ограничения за сключването или продължаването на сделки под каквато и да било форма, включително договори за обществени поръчки и концесии; нарушения на забрани за предоставяне на финансови услуги или извършване на финансови дейности, включително финансиране, предоставяне на финансова помощ, инвестиции и инвестиционни услуги, както и приемане на депозити; и нарушения, свързани с предоставянето на услуги, различни от финансовите, включително правни консултации, доверително управление, счетоводни и одиторски услуги и други.

Предвижда се наказателна отговорност да се носи и за заобикаляне на ограничителните мерки на ЕС. Като пример за подобно поведение може да се посочи прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани физически или юридически лица към други лица с цел избягване на наложените ограничения.

В съответствие с предвидената в директивата възможност законопроектът въвежда праг от 10 000 евро за определени нарушения. Нарушенията на ограниченията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки, сделки и други, когато стойността им е под 10 000 евро, няма да бъдат криминализирани. Този подход цели да разграничи деянията с по-ниска обществена опасност от нарушенията, които поради своя размер и характер следва да бъдат предмет на наказателноправна санкция.

Законопроектът предвижда извън приложното поле на наказателните разпоредби да остане предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се, когато тя се предоставя в съответствие с принципите на безпристрастност, хуманност, неутралност и независимост. Въвежда се изключение и по отношение на адвокатите, когато те защитават или представляват клиенти в наказателни, граждански и административни производства. Изключението обхваща и предоставянето на правна информация относно образуването или избягването на такова производство.