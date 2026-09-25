“Инфлационният чек” ще се изплаща от 1-ви октомври

Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на “инфлационния чек” от 50 евро от 1 октомври.

Така еднократно ще се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти.

През пощенските клонове, на каса средствата могат да се получат между 1 и 26 октомври.

Програмата е част от мерките на правителството, средствата автоматично без да подават заявления получават хора и семейства с ниски доходи - под линията на бедност от 390 евро и 63 цента , които са обект на подпомагане; деца и младежи без родителска грижа до 21-годишна възраст, които напускат резидентна услуга, подпомагани за отопление през текущия сезон; семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания; деца сираци и такива настанени при близки и роднини или в приемни семейства, военноинвалиди и военнопострадали, които получават социална подкрепа.

По данни на социалното министерство средствата, осигурени от бюджета, ще достигнат до над 550 хиляди нуждаещи се.