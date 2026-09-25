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Гюров за декларацията: Трябва да защитаваме позициите си без страх

Ако имаме резерви, да се изразят преди одобрението, добави той

25.09.2026 | 14:28 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Кандидатът за президент Андрей Гюров също коментира декларацията за мир в Украйна с пост в социалната мрежа.

“България се присъедини към общото изявление на 51 държави в ООН. То осъжда агресивната война на Русия срещу Украйна, настоява за пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и за истински мирни преговори. Защитава международното право, суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Настоява за свобода на корабоплаването в Черно море и за връщане на отвлечените украински деца. Ден по-късно правителството обясни, че позицията ни “не е отразена в пълнота“. А президентът - че такова изявление “не се подписва“, коментира бившият служебен премиер.

Според Гюров, ако имаме резерви, те трябва да са изразени преди одобрението, не след това.

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"Не можем да направим общ ход с 50 държави и на следващия ден да се оправдаваме за него", добавя Гюров.

"Така нареченият “ многовекторен“ подход не прави България по-независима. Прави я непоследователна и ненадеждна за партньорите ни. България трябва да защитава позициите си без страх. Да бъде сред държавите, които отстояват правилата, международното право и собствените си национални интереси. Последователно. Без оправдания и двусмислени обяснения”, добави кандидатът за президент. 

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Андрей Гюров ООН декларация Украйна МВнР Илияна Йотова
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