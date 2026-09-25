Приложението Discord с нова система за проверка на възрастта

Приложението за съобщения Discord възобновява въвеждането на система за проверка на възрастта, след като през февруари беше принудено да я постави на пауза заради масова съпротива, съобщи The Mashable 101.

Платформата ще оценява възрастта на потребителите въз основа на тяхната активност, общностите и сървърите, към които са се присъединили, свързаните игри и възрастта на самия акаунт. Компанията уверява, че за тази цел не анализира съобщения или обаждания и очаква 90 процента от потребителите да не трябва да предприемат никакви действия. Всеки потребител може да провери определената му възрастова група в „Потребителски настройки“.

Първоначалната съпротива срещу системата е била продиктувана от опасения за поверителността и сигурността, свързани с методите за качване на лична карта и оценяване на възрастта чрез лицево разпознаване. В отговор на тези притеснения Discord въвежда алтернативни методи за потвърждаване на възрастта. Те включват потвърждение чрез кредитна карта, възможност Apple App Store или Google Play Store да споделят възрастовия диапазон на потребителя, потвърждение чрез Google Wallet или използване на идентификационни данни AgeKey.

За възрастните потребители няма да има промени в начина на работа на платформата, докато тийнейджърите ще запазят достъпа си до съобщения и гласови обаждания с приятели, но няма да имат достъп до съдържание с възрастови ограничения. Въведени са и допълнителни защити при опити на непознати да се свържат с непълнолетни. Discord вече е въвел проверките на места като Тексас, където те са задължителни по закон, и цели да изпревари глобалното разширяване на подобно законодателство. |БГНЕС