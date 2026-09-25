Нивото на Дунав се повиши с 2 сантиметра при Русе

Водният стоеж на река Дунав при Русе се е повишил с 2 сантиметра за последните 24 часа и към 25 септември е минус 109 сантиметра, показват данните на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

При останалите хидрометеорологични станции в българския участък са отчетени следните нива: Видин -25 см, Никопол -10 см, Оряхово -98 см, Лом -12 см, Ново село -60 см, Силистра -100 см и Свищов -60 см. За тях ИАППД не отчита данни за промяната през последните 24 часа.

Автоматичната хидрометрична станция при Русе отчита воден стоеж от -108 см, докато при Ряхово нивото е -316 см, при Козлодуй -219 см, при Байкал -210 см, а при Силистра -98 см.

Намалени остават габаритите на фарватера в участъка от км 374,10 до км 610,00, като сред критичните участъци са районите при остров Мишка, Дунав мост, Русе, остров Батин, Свищов, остров Белене, остров Палец и Сомовит.