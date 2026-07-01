Средната лихва на жилищните и потребителските заеми и кредитите за бизнеса намалява за последната година, показват данните на Българската народна банка.

В същото време обемите на жилищните и потребителските заеми растат на годишна база.

"Ситуацията изглежда стабилна по отношение на лихвите по кредити, особено за жилища. От началото на тази година и цялата минала лихвите се движат до 2,4-2,5%.

Лихвите в България по кредитите все още са едни от най-ниските в Еврозоната

и причината е добрата ликвидна база на банките", коментира финансовият анализатор Иван Стойков в "България сутрин".

По думите му, след приемане на еврото в страната ни се е освободил немалък ресурс от минималните задължителни резерви на банките и немалка част от тях ще отиде за кредитиране.

"Тези пари, които банките имаха като резерви, освободи 12-14 млрд. лева тогава, с които сега банките разполагат. Въпреки че новоотпуснатите кредити растат, този ръст започва да се забавя. Това се забелязва не само от май-април тази година, но и от минали месеци. В момента текат инфлационни процеси, които поставят въпрос пред домакинствата дали сега е време за кредит", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Прави се по-сериозна равносметка от домакинствата и хората повече внимават, отлагат и си правят по-добре сметката, на мнение е финансовият експерт.

Според него проблем може да има, когато хората не съобразяват възможностите си при теглене на кредит.

"Не бива разходът по кредита да е по-голям от 50% от дохода. Задължително е да се включи в анализа негативният сценарий - случва се човек да остане без работа, да има заболяване. В момента и цените на имотите са високи. Доходите са много съществен фактор. Не навсякъде темповете на възнаграждението се движат с тези на покачването на цените. Не бива да се взима кредит на ръба на максимално допустимите 50%", предупреди Стойков.

За да има повишение на лихвите, трябва да има много сериозна намеса на Европейската централна банка, която да наложи нови правила, поясни той.

"Има потенциал лихвите да останат такива, ако други фактори не наложат промяна. Няма закръгляне на цените, поне докато изобразят и двете цени на етикета, ще видим като се изобразяват само в евро, но цените са по-високи", каза финансовият експерт.