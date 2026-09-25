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Радев: Време е България да се възползва по най-добрия начин от членството в еврозоната и ЕМС

Премиерът посочи привличането на инвестиции като стратегическа цел на правителството

25.09.2026 | 10:40 ч. Обновена: 25.09.2026 | 10:50 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полагаме усилия в нашето правителство за преодоляване на предизвикателствата с дефицита и връщането към устойчива финансова система, за предвидимост на данъчната система и на регулациите, за укрепване на върховенството на правото и усъвършенстване на нормативната рамка, за възползване от предимствата, които дава членството в еврозоната, когато говорим за привличане на инвестиции, а това е наша стратегическа цел. 

Това заяви премиерът Румен Радев на организираната от Министерството на финансите (МФ) и Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) конференция на високо равнище „Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в ЕМС“, която се провежда в София. 

Министър-председателят заяви категорично, че днес България вече предлага решения със стратегическа стойност за развитието на ЕС. 

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Премиерът подчерта, че приемането на България като 21-и член на ЕМС е важно събитие за страната, а пълната ѝ интеграция в икономическия и паричния съюз е решаваща стъпка за икономическо развитие.

„Ние стигнахме дотук с преодоляването на много кризи, с цената на жертви - цена, която българските граждани продължават да плащат. Затова нашето приемане е израз на признателност не само за качеството на българските институции и устойчивостта на нашата икономика, но до голяма степен и за стоицизма на българите“, добави той. 

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По думите му приемането на страната ни в ЕМС носи спокойствие, от което има нужда всяка икономика, то е и важен инструмент, на който всяка държава членка може да разчита при нужда от преодоляването и справянето с кризи. „Но за нас, в България, това преди всичко е отговорност. Отговорност на всяка държава да полага усилия за поддържането на устойчиви и стабилни финанси. Отговорност за разбирането, че една система може да бъде стабилна, само ако се развива и усъвършенства непрекъснато, ако генерира ресурси, които да влага в своето бъдеще“, отбеляза министър-председателят. 

Радев изтъкна, че именно разбирането на тази отговорност е заложено в основополагащите принципи на управленската програма на правителството, които, по думите му, и финансовото министерство в лицето на министър Донев, следват стриктно следват. „Ние полагаме усилия в нашето правителство за преодоляване на предизвикателствата с дефицита и връщането към устойчива финансова система, за предвидимост на данъчната система и на регулациите, за укрепване на върховенството на правото и усъвършенстване на нормативната рамка, за възползване от предимствата, които дава членството в еврозоната, когато говорим за привличане на инвестиции, а това е наша стратегическа цел“, заяви той и бе категоричен, че е време България по най-добрия начин да се възползва от предимствата на членството си в еврозоната и ЕМС. 

Румен Радев заяви още, че за стабилността на ЕС и на ЕМС от голямо значение е всяка държава членка да осъзнава своите силни страни, развивайки ги не само в полза на своите интереси, но и на общностните такива. 

Като силни страни на България той изтъкна геостратегическото местоположение на страната, с оглед свързаността на Европа с Азия и Близкия изток; развитието й като енергиен хъб за региона на Югоизточна Европа, акцентирайки върху наличието на рафинерия като стратегически национален и европейски актив; активната външна политика на България както на европейската сцена, така и извън ЕС и поддържането на добросъседски отношения. Като силна страна премиерът добави приноса за стабилността и сигурността, включително чрез поддържането на сигурни външни граници. 

Наред с това премиерът изтъкна, че България не унищожи през годините своята добивна, преработваща и тежка промишленост, а инвестира в тяхната устойчивост, което, по думите му, днес е много важно за ЕС, предвид ситуацията, в която се намира общността. 

Министър-председателят наблегна и върху създадена силна, по думите му, екосистема в областта на информационните технологии, развитите кадри и инвестициите в устойчива енергийна мрежа и система. 

„Сега, когато идва времето за изграждане на индустрията на бъдещето и на новите технологии, България е готова,“ категоричен беше той. 

Специален гост на конференцията е управляващият директор на ЕМС Пиер Граменя, с когото предстои дискусия на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. 

Конференцията се организира по повод присъединяването на България към ЕМС в края на този юни, превръщайки се в 21-вия член на механизма за стабилност. 

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