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МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес

При балотаж тя ще работи до 2 ноември

25.09.2026 | 12:13 ч. 3
Снимка: Нова телевизия

Снимка: Нова телевизия

От днес до 26 октомври 2026 г. гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес, на денонощния телефон на МВР – 02/90 112 98, и на електронен адрес izbori@mvr.bg. 
При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември.

Възможността за подаване на сигнали е част от предприетите от МВР действия за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори.
Днес започва предизборната кампания за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент.

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ЦИК регистрира 27 кандидатпрезидентски двойки. Комисията изтегли номерата в бюлетината за гласуване. Предизборната кампания за вота приключва в 24:00 ч. на 23 октомври. 

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МВР откри денонощна линия сигнали
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