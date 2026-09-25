МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес

От днес до 26 октомври 2026 г. гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес, на денонощния телефон на МВР – 02/90 112 98, и на електронен адрес izbori@mvr.bg.

При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември.

Възможността за подаване на сигнали е част от предприетите от МВР действия за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори.

Днес започва предизборната кампания за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент.

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ЦИК регистрира 27 кандидатпрезидентски двойки. Комисията изтегли номерата в бюлетината за гласуване. Предизборната кампания за вота приключва в 24:00 ч. на 23 октомври.