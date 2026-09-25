Водите детето си на платен лекарски преглед догодина, вземете фактура

Ако родители заведат детето си на лекар и платят за прегледа, от началото на 2027 г. е добре да вземат фактура и касова бележка. С подготвените промени в Закона за облагане доходите на физическите лица от Министерство на финансите предлагат ново облекчение за родителите.

Годишният облагаем доход на един от родителите с едно дете ще може да бъде намаляван с до 2000 евро, похарчени за детско развитие - за извършени разходи за здравни, образователни и спортни стоки и услуги. Тъй като данъкът върху доходите е 10%, дължимият годишен данък при едно дете ще бъде намаляван с до 200 евро. При две деца в семейството, данъкът може да бъде намален с до 400 евро, а при три и повече деца - с до 600 евро.

Ако родител заведе дете на зъболекар, също ще може да ползва облекчението. Текстът от проекта за промени в закона гласи, че облекчението може да бъде ползвано за стоки и услуги.

Тоест, ако купите колело, топка, тенис ракета, спортен екип за бягате, бански за плуване или каска на детето, също може да ползване облекчението. При посещение на частни уроци, езикови курсове и спортни тренировки също може да намалите данъка върху доходите си.

Облекчението може да бъде ползвано и ако стоките са купени или услугите са извършени от хора и фирми в други държави от ЕС. Тоест дори да купите спортна стока за детето от онлайн магазин на търговец от друга държава от ЕС, ще може да ползвате облекчението, съобщава "Труд".

Но има изискване, за да можете на намалите облагаемия си доход с похарчените за детето пари. Трябва да имате документ за покупката, който съдържа: номер; дата на издаване; наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или по Булстат, или единен граждански номер на издателя и получателя; предмет, цена и количество. Това означава, че трябва да поискате от търговеца фактура. Отделно трябва да имате документ за плащане (фискален бон, разписка, банков или друг документ). Тези документи няма да се прилагат към годишната данъчна декларация, но трябва да са налични и при проверка на данъчните да бъдат показани.