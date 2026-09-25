Подигравки в нета: Два бомбардировача B-1 стреснаха Тръмп, а Си дори не трепна (ВИДЕО)

Президентът Доналд Тръмп се сви неволно по време на демонстративен полет на военни самолети, докато стоеше до китайския президент Си Дзинпин - и това моментално се превърна в интернет мем.

Случаят, който бързо се разпространи в онлайн средите, се разигра по време на церемония с червен килим за Си във военновъздушната база "Андрюс" в Мериленд в сряда. Китайският лидер е в САЩ за ключова среща на върха с Тръмп.

Докато двамата стояха един до друг на пистата, двойка бомбардировачи B-1 прелетяха над тях, а свръхзвуковите машини издадоха оглушителен рев. 80-годишният президент, чиято ръка в ръкавица бе вдигната към челото за поздрав, погледна нагоре, след което рязко затвори очи и се сви от шума. Междувременно Си изглеждаше невъзмутим по време на планирания полет.

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Мъжът, стоящ до Тръмп не трепна. Си Дзинпин обикновено поддържа непроницаемо изражение - съзнателно възприет подход в дипломацията на Пекин: да не се издава нищо. Си просто проследи самолета с отегчен поглед, а устните му бяха свити в неутрална линия.

Trump winces in pain during the loud military flyover as Xi shows no reaction pic.twitter.com/iUMvnhYZn9 — MeidasTouch (@MeidasTouch) September 23, 2026

"Един алфа-мъжкар никога не би реагирал така", написа потребител в X. "Бета-Тръмп."

Моментът бързо тези няколко секунди невнимание придобиха собствен живот в социалните мрежи, като коментатори разкритикуваха Тръмп за това, което определиха като пресилена и комична реакция. Други се възхищаваха на привидно неизменната му способност да създава кадри, които се запечатват в паметта.

"Закачете го в Лувъра" - написа потребител в социалната мрежа X, използвайки популярна интернет фраза за снимки или моменти, определяни като визуални шедьоври.

Друг потребител добави (чрез фотомонтаж) образа на Натали Харп - лоялната сътрудничка на Тръмп - до президента в момента, в който той се стряска и прави гримаса. Тя е изобразена носеща комично голяма купчина чанти, шапка с надпис MAGA и червена вратовръзка.

Драматичната гримаса на Тръмп накара някои потребители да го възприемат като по-слаб от Си - усещане, отразено в редица мемета. На едно от тях Си е представен като свръхмъжествен човек с изразена челюст и надпис "mogged" - термин, означаващ да бъдеш напълно засенчен или да изглеждаш по-незначителен от другия.

Друг коментиращ публикува меме, в което Тръмп инструктира американски военен пилот да "уплаши" Си с прелитане на самолет. След това кадърът се сменя към самия Тръмп - вместо към Си - с отворена уста и ужас, изписан на лицето.

Един потребител отбеляза, че станалият вайръл момент с прелитането не съвпада напълно с начина, по който републиканският президент обича да се представя. Потребителят сподели меме, създадено с изкуствен интелект и взето от платформата на Тръмп Truth Social, показващо президента във военна униформа и със сурово изражение.

Още един коментиращ публикува меме, изобразяващо държавния секретар Марко Рубио, който шепне на Тръмп - препратка към известната снимка, на която Джордж Буш-младши научава за атентатите от 11 септември.

"Сър, Си изобщо не трепна", казва Рубио.

Xi would've been more impressed if you took him down to the hookah bar in DC 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/S5uUjCAOSw — Abyssinian🇪🇹/🇺🇸American (@Cradle_of_Adwa) September 23, 2026