Инж. Иванджиков: Не знам в Европа държава с повече инциденти във военни заводи от нас

Инцидентите във военните заводи в България са твърде много и контролът върху стратегическите обекти трябва да бъде значително засилен.

В предаването "България сутрин" председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия инж. Тодор Иванджиков постави въпроса защо подобни произшествия продължават да се случват и дали зад част от тях може да стоят умишлени действия.

"Не знам дали в Европа има държава с повече инциденти с такива заводи, колкото България. Защо се случва? Явно не се спазват някакви мерки или нещо става умишлено".

Според госта контролът върху военните предприятия трябва да бъде много висок, а причините за подобни случаи - изяснени.

"Няма жертви, това е хубавото. Чудим се защо се случва тогава, когато няма хора? Умишлено ли е? Това трябва да спре, става много очевадно", коментира инж. Иванджиков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Кои стратегически обекти трябва да бъдат защитени с приоритет- трябва да определи Министерството на отбраната, тъй като разполага с много повече информация и част от нея не би следвало да не бе публична, подчерта гостът на предаването.

Цената на антидрон системите е различна според техните сензори, функции и обхват. По думите на инж. Иванджиков има решения за около 150 хил. евро, докато по-висок клас защита за стратегически обекти може да струва между 500 хил. и 2 млн. евро.

При закупуването на повече системи може да бъде договорена отстъпка. Преди това обаче трябва да се прецени дали една и съща система може да бъде използвана за различни обекти в страната.

Една от възможностите е да бъде избрана система с различни модули и настройки според конкретния обект.

Доставката на оборудването може да отнеме около три-четири месеца в зависимост от избраните характеристики, а обучението на персонала обичайно е част от покупката.

"За шест месеца може да се направи и разполагането, и обучението", уточни инж. Иванджиков.

В мирно време антидрон системите обичайно се използват от полицията, както е в други държави. При военна заплаха те трябва да може да преминат под контрола на военните.

Според експерта България трябва да получи и европейско финансиране за подобно оборудване, тъй като защитава не само себе си, но и Европа.

AI ускорява технологичната надпревара

Развитието на дроновете и средствата за противодействие срещу тях инж. Иванджиков сравни с "шах с часовник" - едната страна разработва нови възможности, а другата трябва непрекъснато да усъвършенства защитата си.

Увеличават се скоростта и функциите на безпилотните летателни апарати, а изкуственият интелект навлиза все повече както при дроновете, така и при антидрон системите.

Сред най-сериозните предизвикателства е едновременната атака с голям брой дронове, както и необходимостта да бъдат неутрализирани апарати, движещи се с висока скорост.

Затова при избора на доставчик България трябва да търси компании със сериозен инженерен и развоен капацитет, които могат да осигуряват последващи подобрения на системите.

"Важно е колко ще плащаме и след доставката", предупреди експертът.

Според Иванджиков страната ни не трябва да разчита единствено на закупуването на готови системи от чужбина. България разполага с добри инженери и млади специалисти и трябва да използва този потенциал.

Една от възможностите е партньорство със западни и украински компании, чрез което страната ни да придобие необходимото ноу-хау и постепенно да започне да разработва собствени системи.

Украйна и Израел са сред най-напредналите в тази област, а САЩ също инвестират милиарди в подобни технологии. България има производство на дронове на сравнително добро ниво, но инженерният и финансовият капацитет на водещите държави е значително по-голям.