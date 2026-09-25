В кадър: Дав Камерън и Дамиано Давид се ожениха в Тоскана

Дав Камерън и Дамиано Давид си казаха "да" в Тоскана.

30-годишната певица и актриса и 27-годишният фронтмен на Måneskin се ожениха на 24 септември в историческото кметство на Монталчино, потвърди People.

За церемонията двамата избират светли костюми, които си кореспондират като стил. Камерън е с втален модел, пристегнат в талията, бяла вратовръзка и ефектна наметка, а Давид е в цвят слонова кост и допълва визията си с копринен шал.

Любовната им история започва да привлича внимание през септември 2023 г., когато Камерън посещава концерт на Måneskin.

През януари 2024 г. двамата са забелязани на вечеря в Лос Анджелис, а месец по-късно правят първата си официална поява като двойка на червения килим на Pre-Grammy Gala на Клайв Дейвис.

На 4 февруари Камерън потвърждава връзката им и в със снимка, на която Дамиано носи обувките ѝ на ток. Той отговаря под публикацията с емоджита на червена обувка и целувка.

"Най-добрият човек, когото съм срещала"

През юни 2024 г. Камерън говори за Дамиано пред Cosmopolitan и го описва като "ангел" и "плюшено мече".

"Той е най-добрият човек, когото съм срещала през живота си. Прекарваш две минути с него и разбираш, че е най-милият, най-щедрият, най-чистият и всеотдаен човек. Просто има прекрасна и чувствителна душа", казва тя.

През януари 2026 г. Камерън обявява годежа им в Instagram и показва пръстена си.

"Любимата ми част от това да съм жива. 💍 Честита Нова година", пише тя.

Малко по-късно гостува във ("Вечерното шоу с Джими Фалън") "The Tonight Show with Jimmy Fallon" и разказва, че Дамиано е участвал в дизайна на пръстена - една от причините той да е толкова специален за нея.

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Предложението дошло у дома, докато стягали багаж

За самия момент Камерън разказва, че знаела, че Дамиано планира да ѝ предложи, но въпреки това той успял да я изненада.

Двамата били у дома и се приготвяли за пътуване.

"Дрехи имаше навсякъде, аз бях с огромна тениска, без грим, косата ми още беше леко мокра от душа и тичах из къщата като някакво малко същество", спомня си тя.

В един момент забелязала начина, по който той я гледа, и веднага разбрала какво предстои.

"Бях толкова подготвена до буквално този момент, а после изтичах паникьосана в другата стая и си мислех: "Да си направя ли ноктите? Какво трябва да направя? Трябва да съм готова." За момент просто забравих как се функционира - мозъкът ми се счупи на две", разказва тя с усмивка.

Когато се върнала във всекидневната, Дамиано ѝ обяснил защо е избрал точно дома им за предложението, а не някакъв грандиозен жест пред публика.

"Каза ми: "Знам, че някои момичета искат розови листенца. Знам, че може би си очаквала нещо голямо, но животът ни вече е толкова голям и изпълнен с толкова много публични върхове, че за нас вече няма романтика в това." После продължил: "Исках да го направя тук, в нашия дом, защото искам чиниите, искам прането, искам да готвим заедно, искам теб с огромната ти тениска. Това е животът, който избирам. И се надявам и ти да си избрала същото. Ще се омъжиш ли за мен?"

Макар двамата да обявиха годежа едва през януари 2026 г., Vogue разкрива, че всъщност са били сгодени още от октомври 2025 година.

През февруари Камерън говори пред списанието и за това колко хубаво било да се прибира при Дамиано след снимките на психологическия трилър "56 Days".

"Когато започнахме снимките, с партньора ми бяхме заедно само от осем месеца, така че определено беше прекрасно всяка вечер да се прибирам у дома при него", казва тя.