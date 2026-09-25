Парламентът прие новия механизъм за определяне на минималната заплата

Народното събрание прие на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се регламентира новият механизъм за определяне на минималната работна заплата.

В подкрепа на тези текстове гласуваха 123 народни представители, 48 бяха „против“ и 12 се въздържаха. Измененията бяха одобрени с гласовете на мнозинството от „Прогресивна България“ така, както са предложени от Министерския съвет.

Законопроектът предвижда минималната работна заплата за страната да се определя въз основа на четири критерия - покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот; общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда в страната.

Предвижда се минималната работна заплата (МРЗ) за следващата година да се определя до 15 август на текущата година, като формулата за изчисляването ѝ и конкретните показатели ще бъдат разписани в наредба на Министерския съвет.

Веднъж на три години ще се извършва оценка на адекватността на минималната работна заплата, а председателят на Националния статистически институт ще утвърди ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в деветмесечен срок от влизането в сила на измененията.

Отхвърлени бяха предложенията на ГЕРБ-СДС и ДПС оценка на адекватността на МРЗ да се прави на две години. Не беше прието и предложението на „Продължаваме промяната“ (ПП) за 2027 г. минималната работна заплата за страната да се определя в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Отхвърлено беше и искането на ПП текстовете, регламентиращи новия механизъм, да влязат в сила от 1 януари 2027 г.

Депутатът от ПГ на ПП Венко Сабрутев, който е и сред вносителите на част от предложенията заедно с колегата му Стою Стоев, заяви от парламентарната трибуна: „Колеги, това е може би най-важното гласуване в настоящия законопроект – дали през 2027 г. ще има нормална МРЗ, съгласно формулата, която действаше до момента, или ще има занижена МРЗ, съгласно новия механизъм, който вие си определихте. Изборът е ваш. Хората гледат.“