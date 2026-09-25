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"България Еър" ще лети между София и Бургас и през зимата

Полетите от зимното разписание започват на 25 октомври

25.09.2026 | 19:42 ч. 3
"България Еър" ще лети между София и Бургас и през зимата

"България Еър" ще изпълнява полети между София и Бургас през целия зимен сезон 2026/2027 г. Първият полет от зимното разписание на "България Еър" между София и Бургас е планиран за 25 октомври, като всяка седмица полетите ще се осъществяват 3 пъти седмично. Самолетите ще летят между двата града във вторник, четвъртък и неделя.

Всички полети по линията са планирани да се изпълняват с Airbus A220-100 - най-новите самолети във флота на националния авиопревозвач. Билетите вече са в продажба, като цените в икономична класа започват от 78 евро в посока.

В допълнение към това, през месец май 2027 "България Еър" предвижда да увеличи честотата по линията София - Бургас - София още повече, като започне да провежда до два полета дневно в периода от 2 до 19 май, за да осигури бърза и удобна връзка за всички гости, които предстои да пристигнат у нас за "Евровизия" 2027.

С полетите през зимния сезон и допълнителните честоти през май "България Еър" ще осигури постоянна и удобна въздушна връзка между София и Бургас, съобразена с повишения интерес към морския град както по време на международния песенен конкурса, така и в следващите месеци.

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