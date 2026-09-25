Адвокат влезе в тоалетната и изчезна, 3 години по-късно осъдиха пластичен хирург

През пролетта на 2023 г. адвокатът Стивън Коци влиза в мъжката тоалетна на кантората, в която работи във Флорида. Оттам така и не излиза. Тялото му никога не е открито. Повече от три години по-късно бившият пластичен хирург Томаш Косовски беше признат за виновен в убийството на 41-годишния адвокат. Според прокуратурата той е убил Коци, изнесъл е тялото му от сградата и впоследствие се е отървал от останките в контейнер в района на Евърглейдс.

На 23 септември съдия Джоузеф Булоун от окръжния съд в Пинелас призна 47-годишния Косовски за виновен в убийство от първа степен. Тялото на жертвата все още не е намерено, съобщава People.

Сега Косовски е изправен пред две възможни наказания - доживотен затвор без право на условно освобождаване или смъртна присъда. Прокуратурата настоява за най-тежкото наказание.

В основата на конфликта стояло старо съдебно дело

Според обвинението Косовски бил силно озлобен срещу Коци заради граждански спор, започнал години по-рано.

През 2019 г. хирургът завел дело срещу бившия си работодател и свои колеги от Laufer Institute for Plastic Surgery заради предполагаеми грешки при фактуриране. Коци бил един от адвокатите от Blanchard Law, които представлявали отсрещната страна.

Прокуратурата твърди, че с времето недоволството на Косовски се превърнало в обсебване.

"Цялата съвкупност от доказателства показва, че той е бил обсебен, подготвял се е, имал е план и го е осъществил - убил го е", заяви помощник-прокурорът Нейтън Вондерхайде в заключителната си пледоария. "Този човек уби Стивън Коци и го направи по жесток начин, оставяйки кръвта му на множество места", допълни той.

Съпругът на Коци се страхувал за безопасността му още преди изчезването

В началото на процеса съпругът на Коци разказал, че напрежението около съдебния спор станало толкова сериозно, че започнал да се тревожи за безопасността му.

Страхът му стигнал дотам, че купил на Коци лютив спрей и го посъветвал да наеме охрана, ако се налага да се среща лично с Косовски.

По време на показания през януари 2023 г. Косовски дори нарекъл адвоката "боклук".

Според прокуратурата обаче конфликтът не останал само на думи.

Разследващите твърдят, че хирургът го следял с месеци

Обвинението заяви пред съда, че месеци преди убийството Косовски следял Коци както около дома му, така и около адвокатската кантора.

В деня на изчезването охранителни камери заснели Косовски да влиза в сградата, в която работел адвокатът. По-късно той бил видян да излиза с количка, която откарал до своя Toyota Tundra.

Отпечатък на Косовски бил открит и в стаята за почивка на служителите в сградата - помещение, което обикновено не било достъпно за външни посетители.

При претърсване на дома му в Тарпон Спрингс разследващите открили още доказателства, които според прокуратурата го свързват с престъплението. Сред тях била и кръв на Коци.

Няколко дни по-късно Косовски бил задържан при пътна проверка и обвинен в убийството.

Защитавал се сам и твърдял, че не би могъл физически да премести тялото

Косовски сам се представлявал както по гражданското дело, така и в процеса за убийство.

Един от основните му аргументи бил, че физически е "невъзможно" да е успял да вдигне Коци, който тежал около 86 кг, и да го натовари в пикапа си.

Преди ареста си Косовски работел като пластичен хирург и се занимавал със специализирани процедури в областта на лицевата хирургия, контурирането на тялото и реконструкцията на гърди.

След като вече е признат за виновен, делото навлиза във фазата, в която ще бъде определено наказанието му.