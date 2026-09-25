Тенденции от света на красотата, забелязани на Седмицата на модата в Ню Йорк

Скоро станахме свидетели на емблематично събитие за модния свят. От 10-и до 15-и септември се проведе Седмицата на модата в Ню Йорк. И така, благодарение на нея, успяхме да отличим много тенденции не само при дрехите, но и що се касае до грим и прически. Ето кои са трендовете в света на красотата, според "Teen Vogue".

Къдрав бретон

Къдриците и вълните отдавна са на мода, издигат визията на друго ниво и са идеални за официални събития. Но сега идва време за нещо по-смело - къдрав бретон. Нека бретонът ви е по-къс и да бъде на къдрици. Експериментирайте и със ситни, и с по-едри къдрици. Така създавате магична визия, като принцеса сте.

Без път на косата

В последните години има много дебати - дали пътят трябва да е по средата, или пък да бъде на една страна и кичурите на косата също да са на една страна. И двата варианта бяха модерни. Но сега идва нещо ново и трета опция - пътят изобщо да не се вижда и намира. Косата е преметната назад - бретонът и предните кичури, и така изобщо не можем да намерим пътя.

Дебела очна линия

Преминаваме на тема грим. Очната линия е звездата в козметиката вече от доста години насам. И с нея се създават интересни линии на клепачите. През тази есен явно хит ще е плътната, дебела, забележима очна линия. Забравете за тънките и деликатчни чертички, които бяха модерни в последно време. Сега залагаме на смела визия, много дебела черна очна линия и на долния, и на горния клепач.

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