Новата надпревара в космоса: Какво може да е мистериозното оръжие на САЩ?

На 14 септември, по време на конференцията "Maryland Air, Space and Cyber" през 2026 г., Трой Мейнк - 27-ият министър на Военновъздушните сили на САЩ - изнасяше реч за това как военните засилват отбраната на страната, когато между другото разкри информация, способна да определи бъдещето на човечеството в космоса.

"Съединените щати разполагат с базирани в космоса оръжия в орбита, способни да защитят Обединените сили срещу враждебни действия на противника", заяви той.

С други думи: САЩ са разположили оръжие или оръжейна система в земна орбита. Това беше първият случай, в който дадена държава публично обявява, че е предприела подобна стъпка, макар да е общоизвестно, че САЩ, Китай и Русия разработват космически оръжия от десетилетия.

"Не е изненадващо, че САЩ биха използвали космическо оръжие", коментира Род Торнтън, експерт по въпросите на руската отбрана и сигурност в "Кингс Колидж" (Лондон), цитиран от National Geographic.

Това, което никой не е очаквал, беше внезапното и публично съобщение от страна на американските военни за наличието на оръжия в космоса.

"Да се ​​заяви изрично, че разполагат с оръжие в орбита, беше напълно неочаквано", казва Виктория Самсън, старши директор по въпросите на космическата сигурност и стабилност във фондацията "Secure World" във Вашингтон.

Въпреки че в съобщението липсваха подробности, историята може да ни помогне да разберем какво представлява това оръжие и как би могло да действа

Интересът на човечеството към космическите оръжия датира още от времето на любопитството и демонстрациите на военна мощ по време на Студената война. През 1962 г. САЩ взривяват ядрена бомба на 400 километра над Тихия океан, за да видят какви ще бъдат последиците. Изпитанието, известно като "Starfish Prime", освобождава поток от радиация в земната орбита, предизвиквайки мащабни полярни сияния и прекъсвания на електрозахранването на Хавайските острови. Този изблик на електромагнитна енергия неволно поврежда или унищожава една трета от намиращите се в орбита 24 спътника.

Хаосът, предизвикан от "Starfish Prime", води до създаването на основни международни правила. Договорът за частична забрана на ядрените опити от 1963 г. забранява провеждането на ядрени изпитания под вода, на повърхността и в космоса, а Член IV от Договора за космоса от 1967 г. забранява разполагането на оръжия за масово унищожение в космическото пространство.

Доколкото е известно, понастоящем в орбита около Земята няма ядрени оръжия. В началото на 2024 г. възникна тревожен въпрос, след като Белият дом информира европейските си съюзници, че Русия обмисля разполагането на ядрено устройство в орбита - ход, който би нарушил договорите от ерата на Студената война. Малко след това стана ясно, че спътникът "Космос-2553" изпитва технология, която би могла да подпомогне подобна мисия.

Вероятно такова оръжие не би било насочено към Земята, а към основната цел на съвременната космическа война: спътниците.

Към 18 септември 2026 г. около Земята обикалят близо 17 000 спътника, сочат данните на Джонатан Макдауъл . астрофизик, който следи космическите изстрелвания и отломките от спътници. Повечето от тях осигуряват достъп до интернет. Други наблюдават времето и климата, а някои служат за военни цели, като помагат за координиране на придвижването на войски, предаване на секретна информация, насочване на ракети и шпионаж срещу геополитически съперници.

САЩ, Китай, Русия и Индия са изстрелвали ракети от земната повърхност, за да унищожат умишлено собствените си спътници - главно за да демонстрират какви действия могат да предприемат срещу вражески обекти в орбита.

САЩ разполагат и с високоусъвършенствана система за настъпателна радиоелектронна борба; например наскоро въведената в експлоатация технология "Meadowlands" използва мобилни наземни станции за изпращане на радиовълни към спътници с цел заглушаване на комуникациите им. Всички тези съществуващи оръжия и системи за насочване към спътници обаче са базирани на земната повърхност и доскоро нямаше доказателства за разполагане на противоспътникови оръжейни системи в самия космос.

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Какво тогава може да са разгърнали американските военни?

Говорител на Космическите сили на САЩ не предостави подробности за разгърнатото оръжие; той заяви единствено, че терминът "контрол над космоса" може да означава използване на наличните средства както за настъпателни, така и за отбранителни цели. Въпреки мистерията около американското оръжие, няма индикации, че то е способно да атакува обекти на земната повърхност. Самият израз "оръжие за контрол над космоса" силно подсказва, че каквото и да представлява то, е създадено да въздейства върху самата космическа среда.

Възможно е оръжието да е проектирано така, че физически да извежда от строя, поврежда или унищожава други спътници. Подобно "кинетично оръжие" би могло да бъде малък спътник, предназначен да преследва и поразява вражески полезни товари, или спътник, способен да изстреля снаряд по друга цел в орбита.

"Кинетичните оръжия са изключително проблематични, тъй като създават неконтролируеми и опасни отломки", отбелязва Арън Боли, съдиректор на Института за изследване на космическото пространство към Университета на Британска Колумбия в Канада.

Тези отломки биха задълбочили и без това сериозния проблем с космическия боклук на хиляди километри над Земята, където се намира по-голямата част от спътниците. Този "боклук" включва изразходвани ракетни степени, изведени от експлоатация космически апарати и отломки от предишни сблъсъци и ракетни изпитания, при които са били унищожени спътници.

"Когато Русия извърши разрушително изпитание на противоспътникова ракета с директен старт през ноември 2021 г. създаде над 1800 отломки, които могат да бъдат проследени", казва Самсън.

Орбитални сателитни оръжия, които физически увреждат целите си, биха могли да имат подобни последици. Отломките варират от обекти с размерите на големи скални късове до почти невидими частици, по-малки от оризови зърна. Тези частици често се движат около планетата със скорост, по-висока от тази на куршум, докато изгорят в атмосферата или отлетят в открития космос - процес, който може да отнеме месеци, години или дори векове.

Имало е няколко критични ситуации: на много сателити и дори на Международната космическа станция се е налагало да задействат двигателите си, за да избегнат сблъсък с отломки от свободно дрейфуващи сателити. Засега катастрофата е предотвратена. Но ако в космоса има кинетични оръжия и те започнат да стрелят по други обекти в орбита, това може да предизвика верижна реакция - създаване на непрекъснато разрастващ се облак от отломки, който хаотично унищожава множество други сателити.

"Физическото унищожаване на сателити е тромав подход", казва Торнтън."Мисля, че американското оръжие няма да бъде средство за кинетично унищожение".

Тогава какво друго би могло да представлява американското орбитално оръжие?

Повечето експерти смятат, че вероятно става дума за средство за заглушаване или нарушаване на сателитните комуникации. Като се има предвид политиката на САЩ за избягване на създаването на космически отломки, "бих предположил, че това ще бъде нещо, което не води до разрушение", казва Самсън.

"Най-вероятно става въпрос за система за заглушаване в космоса."

Макдауъл дори предполага, че може би знае къде се намира то. Най-вероятното място е геостационарната орбита - своеобразна магистрала за сателити на около 35 400 км над земния екватор.

"Предполагам, че става дума за групата малки сателити, които Космическите сили на САЩ разгръщат в геостационарна орбита през последните няколко години", казва той.

Много от сателитите там се използват за военни цели и за нуждите на националната сигурност.

През последните години както Русия, така и Китай разширяват присъствието си на тази височина. Една орбитална система за заглушаване може да не изглежда толкова агресивна, колкото разгръщането на оръжие, способно буквално да унищожи други сателити. Въпреки това тя все още би могла "фундаментално да подкопае баланса на силите, който поддържа ядрения мир от края на Студената война насам", отбелязва Торнтън.

Да предположим, че сателитите, подложени на заглушаване, са тези, които осигуряват насочване на китайски или руски ракети - включително такива, въоръжени с оръжия за масово унищожение.

"Ако САЩ могат да заглушат някои или всички тези спътници, тогава нито Китай, нито Русия могат да гарантират, че ще успеят да изстрелят ядрените си оръжия с точност", казва Торнтън.

Всичко това са спекулации и обосновани предположения

Освен ако не последва друго неочаквано съобщение, самоличността и възможностите на американската орбитална оръжейна система ще останат неизвестни за известно време.

На този етап едно е сигурно: космосът вече недвусмислено е арена на военни действия. Не е ясно защо САЩ биха избрали изобщо да разкрият съществуването на това космическо оръжие.

"Съобщението може да се разглежда като сигнал за възпиране", казва Торнтън.

Накратко: не си играйте с нас, иначе ние ще посегнем на спътниците ви.

"Опасявам се, че това ще нормализира разполагането на оръжия в космоса", предупреждава Самсън.

Докладите сочат, че Русия и Китай нямат никакви задръжки по отношение на подобни действия. Но "напълно възможно е съюзниците и партньорите на САЩ да решат, че щом САЩ се нуждаят от оръжия в космоса, за да се защитават, то и те имат нужда от същото".