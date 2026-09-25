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Кулеба благодари на Йотова за подкрепата към Украйна на сесията на ООН

Той приветства позицията на страната ни във връзка с приетата декларация срещу действията на Москва

25.09.2026 | 20:22 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дмитро Кулеба изрази официална благодарност към президента Илияна Йотова и към България за подкрепата, оказана на Украйна по време на сесията на Общото събрание на ООН. Това стана ясно от негова публикация в социалните мрежи, посочва NOVA.

Той приветства позицията на страната ни във връзка с приетата декларация срещу действията на Москва.

"Благодарим Ви, президент Илияна Йотова, и благодарим на Вас, България, за подкрепата за Украйна в ООН! Благодарим Ви, че сте една от 51 държави, които подкрепиха декларацията, осъждаща руската агресия и призоваваща Русия да прекрати войната", написа Кулеба.

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В публикацията си той подчертава изключителната важност на тази подкрепа за украинския народ.

"За нас, украинците, Вашата солидарност означава много. Благодарим Ви, че застанахте на страната на международното право, мира и свободата на Украйна!", завършва поста си Дмитро Кулеба, добавяйки флаговете на Украйна и България.

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