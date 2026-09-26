Още два нови влака „Алстом“ тръгват по направленията София – Видин и София – Бургас

Още две от новите електрически мотриси „Алстом“ тръгват от днес, съобщиха от пресцентъра на БДЖ. Те ще обслужват направленията София – Видин и Видин – София, както и София – Бургас и Бургас – София.

С тях общият брой на новите мотриси „Алстом“ в експлоатация става четири. Те носят имената на българските реки Дунав, Марица, Искър и Струма.

Днес новата мотриса за Бургас ще замине от Централна гара София с бързия влак № 3625 от София за Бургас в 16:45 ч. Утре, 27 септември, мотрисата ще пътува с бързия влак № 3620 от Бургас за София, който тръгва в 05:25 ч.

За първи път нова мотриса „Алстом“ ще обслужи и бързия влак № 7624 от София за Видин, който заминава от Централна гара София в 17:15 ч. На 28 септември сутринта мотрисата ще обслужи бързия влак № 7621 от Видин за София, който тръгва от Видин в 04:50 ч.

От пресцентъра допълват, че новите влакове Alstom Coradia Stream са доставени в изпълнение на договор, сключен от Министерството на транспорта и съобщенията с консорциум BULEMU, със средства по Плана за възстановяване и устойчивост на България. Договорът предвижда доставката на 35 едноетажни електрически мотриси с нулеви емисии, както и тяхната поддръжка за период от 15 години.

Всяка мотриса е съставена от шест вагона и разполага с общо 325 седящи места за първа и втора класа. Нископодовата конструкция осигурява лесен достъп, а специални рампи позволяват използването на влаковете от хора с намалена мобилност. Предвидени са места за велосипеди и детски колички, както и багажни рафтове.

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Мотрисите са оборудвани с климатична система, пътническа информационна система с аудио съобщения и динамични визуални дисплеи, електрически контакти и USB портове за зареждане на електронни устройства и електрически велосипеди. Предвидена е и възможност за безжична интернет връзка.

Влаковете разполагат още с видеонаблюдение, системи за сигурност и цифрова система за прецизно броене на пътниците чрез високочувствителни сензори.

Всяка от новите мотриси ще носи името на река, водопад или извор в България. На всички мотриси е поставен QR код, който при сканиране с мобилно устройство предоставя достъп до специално създадената поредица „Реки, водопади и извори в България“, където пътниците могат да научат повече за съответните природни забележителности.

Първите две доставени електрически мотриси „Алстом“ бяха въведени в експлоатация на 1 септември. Те обслужват пътнически превози по направленията Пловдив – Свиленград, Пловдив – Асеновград, Свиленград – София и София – Перник, припомня БТА.