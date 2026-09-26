За какви престъпления Гърция иска да ѝ бъде предаден "прокурорския син"?

Кражба на лаптоп от кола и грабеж на бизнесмен, който бил ударен с палка по главата. За тези престъпления Гърция иска да ѝ бъде предаден прокурорският син Васил Михайлов, пише “24 часа”.

Официално в европейската заповед за арест, която южната ни съседка е изпратила, 23-годишният младеж е разследван за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. По тях може дори да получи доживотен затвор, ако бъде признат за виновен.

Заради искането на Гърция Михайлов да бъде предаден окръжният съд в Кюстендил остави за постоянно в ареста Михайлов. Протоколът от заседанието не е качен.

Става дума за два случая в Кавала от август 2025 година. По това време Михайлов бе издирван у нас, за да влезе в затвора. Първият случай е от 16 август. Тогава Михайлов и още двама българи откраднали лаптоп от кола.

По-сериозното престъпление е седмица по-късно - на 23 август. В ранната сутрин тримата издебнали бизнесмен в Неа Ираклица, област Кавала. Той бил ударен по главата с метална палка, а чанта с 5500 евро и документи - задигната. На 28 август двамата съучастници на Михайлов са задържани заедно с жена. Тя била обвинена като подбудител. При ареста са открити палката, 1 лютив спрей, 2 сгъваеми джобни ножчета, 1385 евро, за които се смята, че са от грабежа, 4 мобилни телефона, откраднатия лаптоп, 1 преносима радиостанция, 6 гилзи, 1 електронна система за незаконно прехващане на кодове за дистанционно отключване на автомобили и паркинги, латексови ръкавици за еднократна употреба и различни инструменти за взлом.

На 5 май т. г. жената е оправдана като подбудител. Двамата съучастници на Михайлов обаче са осъдени още преди това. Публикации в гръцките медии посочват единствено, че присъдите са големи, но не конкретизират размера им.

Съдът в Кюстендил решил, че има реална опасност Михайлов да се укрие, затова го оставил в ареста. Макар и в момента той да е в затвора в с. Самораново, му остават едва 20 дни до излежаване на присъдата.

Васил Михайлов е осъждан у нас за побои, закани с убийство, хулиганство. В момента е в затвора заради закана за убийство на бившата си приятелка. Тя бе произнесена, докато той се укриваше. Причината за заканата била, че момичето не искало Васил да кара домашния си арест в нейния апартамент.

Преди тази присъда бе наказан с пробация от съда в Бургас за побой пред дискотека в Созопол през лятото на 2021 г. След това го осъдиха условно в Сливница отново за закана за убийство и побой по хулигански подбуди. Жертвата тогава е мъж от Перник, пребит до детска площадка в миньорския град. Тази присъда обаче влиза в сила около година след като Васил се заканил на гаджето си. Затова Софийският районен съд обедини двете санкции и постанови най-тежкото - година и 8 месеца условно с 4-годишен изпитателен срок.

Срещу Михайлов е висящо и дело, по което на първа инстанция получи 4 г. затвор. То е по делото, което го направи печално известен - за няколко побоя и хулиганства в Перник през 2022 г. Сред тях е на треньора по футбол Румен Андонов. Неговата жена разказа за побоя. Така стана ясно, че срещу Михайлов имало редица жалби. Винаги бил пускан без обвинение от прокуратурата в Перник. По онова време неговият баща Бисер Михайлов е заместник окръжен прокурор в миньорския град. След това напусна ръководната позиция, но остана редови обвинител. Заради това, че прокурорите в Перник познават баща му, всички се отведоха от разследванията срещу Васил Михайлов. Затова тези за престъпления, станали в Перник, се водят от Софийската районна и Софийската окръжна прокуратура.

Именно по първото си дело Михайлов бе пуснат на свобода през април 2025 г. Това стана с произнасянето на осъдителната му присъда. Самият Васил не можа да се ориентира и попита дали е условна. Като му казаха, че не е, той се поинтересува защо не е задържан, а съдът му налага мярка “подписка”. Той посочи “че е готов”, но не стана ясно за какво. Прокуратурата бе поискала 11 години. Това дело още е висящо.

На 16 юни 2025 г. бе обявен за издирване. Поводът - сигнал, че е пребил мъж в Перник и го накарал да признае писмено за дълг. Тогава не бе открит на известните си адреси. А баща му Бисер Михайлов обяви, че няма връзка с него.

Издирваха го месеци наред, а през март тази година го заподозряха в атака срещу един от полицаите, който го разследвал. Той бе нападнат в село Люлин. Атаката бе по тъмно, докато полицаят бе в къщата на баща си. Пристигнали трима с пушки и с маски. Смята се, че единият е Михайлов. Прокурорският син го набелязал поради подозрения, че е свързан с разследванията срещу него. Полицаят ги предупредил да спрат, но въпреки това те опитали да го нападнат. Той стрелял във въздуха, а тримата избягали. Дни по-късно за случая бе хванат Християн Симеонов. Той бе обвинен за опит за убийство и остава в ареста. Михайлов не е подведен под отговорност. Чака се ДНК експертиза от колата на нападателите. Ако тя покаже следи от Михайлов, ще го обвинят.

Васил Михайлов бе арестуван на 22 май при акция на ГДБОП в София. Той бе пуснал брада. Смята се, че често е сменял местата, на които се криел.

Дали Васил Михайлов ще бъде предаден в Гърция, зависи от съда. У нас още има висящи дела срещу него. В такива случаи магистратите отказват екстрадиция, докато не приключат съдебните процеси в България. Има възможност и да бъде предаден временно.