Жена е намерена мъртва под развалините на срутената сграда в Атина

Жена е била извадена мъртва тази нощ от развалините на сградата, която се срути след силна експлозия в централния атински квартал „Плака“, съобщава „Прото тема“. Спасителните екипи продължават да издирват още петима души.

По-рано броят на хората в неизвестност беше увеличен до шест, след като властите получиха допълнителна информация за хора, които вероятно са се намирали в сградата по време на експлозията.

При претърсването на развалините бяха открити два паспорта, както и чанта с лични вещи, съобщават гръцките медии. Находките са помогнали на властите при установяването на самоличността на хората, за които се смята, че са били в сградата.

В спасителната операция участват над 30 пожарникари, служители на специализираното звено за реакция при бедствия ЕМАК и три кучета за издирване и спасяване. Използват се и специални технически средства за откриване на хора под отломките, съобщава ЕРТ.

Силната експлозия стана малко след 07:30 часа местно време вчера и доведе до срутването на старата сграда. Един човек беше леко ранен от отломки, а две жени бяха изведени от съседна постройка и откарани в болница.

Причината за експлозията все още се разследва. Сред първоначалните версии е изтичане на газ.

В края на юни четириетажна жилищна сграда се срути в атинския квартал „Петралона“ по време на строителни работи в съседен имот. При инцидента нямаше пострадали.

(Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров)