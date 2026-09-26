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ПСС: Времето не е подходящо за разходки в планините

През нощта е валяло, на много места е облачно, ветровито и мъгливо

26.09.2026 | 09:25 ч. Обновена: 26.09.2026 | 09:26 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

През нощта е валяло, на много места в планините е облачно, ветровито и мъгливо. 

Температурите са между 5° и 10 градуса. 

Времето не е подходящо за разходки, посочиха от ПСС и допълниха, че не са регистрирани инциденти през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините ще бъде облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци. Дъжд ще превалява главно в масивите от източната половина от страната, а в местата над 2000 метра надморска височина - и сняг. 

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