Адвокат за прокурорския син: Няма да бъде екстрадиран в Гърция, докато има дела у нас

„Васил Михайлов няма да бъде екстрадиран в Гърция, докато срещу него в България се водят наказателни производства". Това заяви адвокатът му Зорница Костова по Нова телевизия.

По думите ѝ Михайлов е излежавал присъда от две години и осем месеца, която започнал да търпи веднага след задържането си. След приспадане на времето, прекарано в ареста, му оставали приблизително 20 дни до изтичане на наказанието.

Междувременно гръцките власти са поискали той да бъде задържан въз основа на издадена европейска заповед за арест. Костова обясни, че това е различна процедура от задържането за срок до 72 часа, което се извършва по искане на българската прокуратура. „Когато съдът взема такава мярка, той обезпечава изпълнението на производството, което ще продължи в Гърция“, обясни адвокатът.

Костова припомни, че за действията на Васил Михайлов в Гърция е бил поставен въпрос и по време на парламентарен контрол към тогавашния вътрешен министър Даниел Митов. Той е потвърдил, че в Гърция са извършени престъпления, за които има данни за участието на Михайлов.

По неофициална информация, появила се през есента на миналата година, става дума за грабеж. Предполага се, че престъпленията са извършени през септември. По случая се е подозирало и участието на още един човек – български гражданин, който е бил задържан и осъден в Гърция и в момента излежава присъдата си там.

„Имам основание да смятам, че не е нанесъл тежка телесна повреда в Гърция“, заяви Костова. По думите ѝ се говори и за евентуална организирана престъпна група.

Адвокатът посочи още, че Михайлов е пребивавал в Гърция поне два месеца в периода, когато е бил издирван в България.

Костова коментира още, че ако гръцкото искане не е било постъпило, Михайлов можело да бъде освободен след около 20 дни, когато изтича наказанието му по българската присъда.

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Вчера от съда в Кюстендил съобщиха, че са постановили задържане на Михайлов, заради ЕЗА издадена от Гърция, макар че той е все още в затвора в Самораново.

Васил Михайлов, по известен като прокурорския син, е издирван за наказателно преследване за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж.

Васил Михайлов, син на пернишкия прокурор Бисер Михайлов, придоби публичност след серия разследвания за насилие в България. През май 2026 г., след над десетмесечно укриване, той бе задържан в София. В края на същия месец стана ясно, че той има влязла в сила ефективна присъда от година и осем месеца затвор за закани за убийство и причиняване на лека телесна повреда.

Срещу него се водят и други разследвания за принуда и отвличане с користна цел. Успоредно с това през май 2026 г. и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска проверка срещу Бисер Михайлов по подозрения, че е съдействал за укриването на сина си.