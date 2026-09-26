Новото туристическо предаване „Около света със Стефи“ започва днес по Bulgaria ON AIR

Какво побираш в багажа си, когато заминаваш сама за седем месеца на другия край на света? Отговорът е в първия епизод на „Около света със Стефи“, който започва днес, 26 септември, от 17:30 ч. по Bulgaria ON AIR. Новото туристическо предаване отвежда зрителите по следите на пътешественика и планински водач Стефани Анастасова в Южна Америка.

Стефи работи дистанционно и обикаля света сама вече повече от четири години. Обича да опознава чужди култури отблизо, да опитва непозната храна и да поема по планински маршрути на височина дори над 5000 метра. С камера в ръка тя споделя не само красивите гледки, но и полезна информация от пътя – така, както прави и в образователните си видеа в социалните мрежи.

През миналата година 32-годишната пътешественичка прекарва седем месеца сама в Южна Америка. Преживяното събира в книгата „Истории на път: Седем месеца из Южна Америка“, а сега отваря видеоархива си за зрителите на Bulgaria ON AIR.

Първият епизод започва още преди пристигането на континента: с избора на багаж за дългото пътуване и с първата спирка – Истанбул. Там Стефи посреща Нова година, преди да продължи към Буенос Айрес и началото на южноамериканското си приключение.

Тръгнете „Около света със Стефи“ – от 26 септември, всяка събота от 17:30 до 18:30 ч. по Bulgaria ON AIR.