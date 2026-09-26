Рецептата Dnes: Мъфини с шоколад

Съставки:
- 170 г брашно
- 25 г натурално какао на прах
- 100 г захар
- 3 средно големи яйца
- 170 г гъсто кисело мляко или йогурт
- 110 мл слънчогледово олио
- 1 пакетче бакпулвер
- 65 г хубав мед
- 1 щипка сол
- 50 г или малко повече шоколадови капки или нарязан шоколад
Приготвяне:
- В купа смесете брашното, какаото и бакпулвера, след което ги пресейте.
- В отделна купа с помощта на миксер разбийте яйцата със захарта, докато станат на пухкава смес.
- Добавете меда, олиото и накрая киселото мляко.
- Разбъркайте добре до получаването на гладка, кремообразна смес без бучки.
- Добавете сухите съставки и щипката сол и отново разбийте добре.
- Накрая добавете шоколада и разбъркайте с шпатула.
- Подредете хартиени капсули във формата за мъфини и разпределете тестото равномерно в тях.
- Поръсете повърхността на мъфините с останалите шоколадови капки.
- Печете в предварително загрята фурна на 175 °C за около 25 минути.
- Проверете готовността с клечка за зъби.
- След като изстинат може да хапвате с удоволствие.
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