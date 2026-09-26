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Рецептата Dnes: Мъфини с шоколад

Много вкусни

26.09.2026 | 10:52 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Съставки:

  • 170 г брашно
  • 25 г натурално какао на прах
  • 100 г захар
  • 3 средно големи яйца
  • 170 г гъсто кисело мляко или йогурт
  • 110 мл слънчогледово олио
  • 1 пакетче бакпулвер
  • 65 г хубав мед
  • 1 щипка сол
  • 50 г или малко повече шоколадови капки или нарязан шоколад

Приготвяне:

  • В купа смесете брашното, какаото и бакпулвера, след което ги пресейте.
  • В отделна купа с помощта на миксер разбийте яйцата със захарта, докато станат на пухкава смес. 
  • Добавете меда, олиото и накрая киселото мляко. 
  • Разбъркайте добре до получаването на гладка, кремообразна смес без бучки.
  • Добавете сухите съставки и щипката сол и отново разбийте добре.
  • Накрая добавете шоколада и разбъркайте с шпатула. 
  • Подредете хартиени капсули във формата за мъфини и разпределете тестото равномерно в тях. 
  • Поръсете повърхността на мъфините с останалите шоколадови капки. 
  • Печете в предварително загрята фурна на 175 °C за около 25 минути.
  • Проверете готовността с клечка за зъби. 
  • След като изстинат може да хапвате с удоволствие. 

Още рецепти може да намерите в Az-jenata.bg

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