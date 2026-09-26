Четирите стълба на дълголетието – можем да контролираме стареенето

Възможно ли е да остаряваме по-бавно - мнозина си задават този въпрос.

"Пренаписахме доста от това, което знаехме за биологичното остаряване. Процесът може да бъде изследван в дълбочина. Можем дълго време да бъдем млади и динамични, въпросът е да го съхраним, без да повреждаме биологичните системи", каза молекулярният биолог проф. Милена Георгиева в съботното издание на "България сутрин".

Тя не е съгласна с твърдението, че всичко е в нашата генетика и ние сме такива, каквито сме, защото това сме унаследили.

"Можем да модулираме процеса на остаряване, колкото и да е сложен. Това изисква комплексен подход. Пренаписахме и понятието "дълголетие". Въведохме термина "дълъг живот в добро здраве". Целта на учените не е вечна младост, а отлагане във времето на хроничните заболявания, които са сериозен бич на съвремието", обясни проф. Георгиева пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ в наши дни имаме с десетилетие удължена продължителност на живота, но тъжното е, че хората продължават да умират от сърдечносъдови, метаболитни и невродегенеративни заболявания.

"Най-голямото разочарование е, че тези заболявания се подмладяват. Колкото и здравословно да опитваме да живеем, ние умираме от същите заболявания."

Професорът подчерта, че няма нито един ген, който да е отговорен за дълголетие или безсмъртие. Няма и интервенция, която може да бъде решение за дълъг или вечен живот.

"Изисква се качество на живот - качествен сън, физическа активност, хранене, модериране на стреса. Това са факторите, които работят във всички клинични проучвания. Това са основните стълбове на нашето дълголетие", заяви проф. Георгиева.

Стареенето започва още когато сме ембрион в нашата майка, отбеляза гостът.

"Между 40 и 44 години биологичният часовник започва да превърта стрелките малко по-бързо и да ни състарява малко по-бързо. След това е 60-65 г. и след това 70-75 г. - упадъкът в биологичното тяло започва да се забързва", разясни молекулярният биолог.

Според нея социалните мрежи ни облъчват и на подсъзнателно ниво започваме да отричаме процеса на остаряване.