Вече цял месец в кв. "Дружба" няма топла вода, никой не казва кога ще я пуснат

Почти месец жители на столичния квартал "Дружба" са без топла вода заради ремонт на топлопреносната мрежа и последвали аварии. Недоволството сред хората расте заради многократно променяните срокове за възстановяване на топлоподаването и липсата на достатъчно информация, предава bTV.

В момента в района текат ремонтни дейности по топлопреносната мрежа. Старите тръби се подменят с нови, но за живеещите в засегнатите блокове това означава седмици без топла вода.

"Трудно се справяме. Аз съм с малко дете и, честно казано, всяка смяна на пелени е истинско предизвикателство. И най-вече нас ни притеснява, че нямаме никакви ясни срокове за това кога ще се пусне топлата вода, за да може да преценим - да си тръгнем нанякъде, да си търсим друго място за живеене или да работим по въпроса. Да измислим как да имаме топла вода вкъщи", разказва жителка на квартала.

По думите ѝ семейството е принудено да загрява вода в тенджера, за да може да се грижи за малкото си дете.

Друг жител на "Дружба", който има две деца, разказва, че използва бързовар и къмпинг душ, за да осигури минимални условия за къпане на семейството.

Хората твърдят, че проблемът е не само липсата на топла вода, но и постоянната промяна на сроковете.

"От 28 август сме без вода. Имахме за един ден вода на 13 септември и след това я спряха и все още нямаме. Проблемът е, че датата се сменя през два дни. Това ни е основният проблем - да ни кажете една конкретна дата, на която ще ни пуснат водата, за да си направим сметка какво да правим", коментира жител на квартала.

По думите му срокът е бил променян многократно.

"Шест пъти сменят датата през два дни. Обещания, след това следващото обещание. И през два дни. Сега са минали на шест дни. Това е никаква комуникация. Никакво извинение, ни грам съобщение, че "извинявайте, разбираме, имаме трудности". Не - просто сменяте. Като подигравка ми излиза това", казва той.

Част от жителите посочват и липсата на информация на самите входове. На някои места има поставени съобщения с посочени срокове, но други хора твърдят, че не са получили никаква информация.

"Ако го знаем това в дългосрочен план, човек ще си направи някаква сметка - да купи бойлер, макар че слагането на бойлер прекроява банята. Трябва и инсталацията да подсилиш, и тръби да сложиш, и други неща да къртиш", обяснява един от засегнатите.

Проблемите за хората обаче не се изчерпват само с липсата на топла вода. Ремонтните дейности създават затруднения и с паркирането и достъпа до някои от блоковете. Жителка на квартала разказва, че автомобилът ѝ е бил ударен от камион по време на маневри в тясното пространство около блока.

"Имам късмета да имам бойлер, но аз търпя материални щети, свързани с автомобила ми, който беше ударен от камион. Никой не ни информира кога и каква дейност има, за да им съдействаме, тъй като имаме готовност да го направим, но нямаме това знание", разказва тя.

По думите ѝ автомобилът ѝ два пъти е бил преместен на наказателен паркинг.

"Пишат се в групи: "Бихте ли си преместили автомобила", който няма къде да бъде преместен. И два пъти ми вдигнаха колата на наказателен паркинг от булеварда. Разбирам, че има знак, но аз нямам друг избор", допълва жената.

Жителите са категорични, че не възразяват срещу необходимостта от ремонт на амортизираната топлопреносна мрежа, но настояват за по-добро планиране и комуникация.

"Ние живеем и сме потребители на услуга в XXI век. Нямаме нищо против, когато трябва да се направи планова смяна на топлопреносната мрежа. Нямаме против. Против сме начина, по който това се случва", заявява друг жител.

По думите му хората от блокове 159 и 158 са без топла вода от 28 август. Те са изпратили колективен сигнал до районната администрация, до Комисията за енергийно и водно регулиране и до омбудсмана.

"Аз не съм юрист, но си направих труда да проверя какви права се нарушават. Нарушават ни, понеже те са монополисти. Ние няма към кого да пренасочим услугата и исканията си. Първо, те нарушават достъпа до услуга за прекомерно дълго време. Това е абсурдно неправомерно. Трябва да има алтернатива, към която ние да се обърнем. Правото на информация", посочва той.

От районната администрация заявяват, че са запознати с проблема и извършват проверки и комуникират с "Топлофикация София".

"За много от нещата хората са прави. Почти и за нещата, които госпожата каза, прави са. Несигурно е, услугата не е достъпна на този етап. За жалост, едното е планов ремонт, което го виждате тук до вас. Той е планиран. А другото, което се случи след прекъсването на водата, е множество аварии в района. От множеството аварии се получи този голям проблем", обясняват от районната администрация.

Оттам посочват, че се правят своевременни проверки и се изпращат сигнали до институциите.

"Това, което правим, е своевременни проверки. Пишем и ние до институциите. Своевременна комуникация с "Топлофикация", да имаме някаква яснота. Лошото е, че ние на моменти не знаем по отношение на удължаването на сроковете, тъй като не сме възложители на самите обекти", посочват от района.

От "Топлофикация София" са заявили, че за извършването на ремонта е използван периодът на годишната профилактика на ТЕЦ "София-Изток". Заради обема и техническата специфика на подмяната обаче дейностите по участъка продължават и след приключването на профилактиката.

Планираният срок за възстановяване на топлоподаването е 1 октомври. Дали този срок ще бъде спазен, предстои да стане ясно.

Жителите поставят и въпроса защо подобни мащабни ремонти се извършват в края на лятото, когато хората вече са се върнали от почивки, децата са започнали училище, а натоварването в квартала е по-голямо.

"Планираният ремонт е от 28 август. Тогава ремонтите, планираните, се правиха от средата на юни, юли и евентуално август. Какъв е този период, края на лятото, когато потенциално те знаят, че тази преносна мрежа е амортизирана и има потенциална възможност за авария? Откъде накъде се планира такова нещо?", пита жител на квартала.

По думите му през летните месеци много семейства са извън София и подобни дейности биха били по-лесни за понасяне.

Проблеми с аварии и планирани ремонти на топлопреносната мрежа има и в други райони на източната част на столицата - сред тях "Младост", "Изток" и "Дианабад". За живеещите в "Дружба" обаче основното настояване остава едно - да получат ясна информация и конкретен срок, в който топлата вода ще бъде възстановена.