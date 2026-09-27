Халкидики вече се приготвя за края на лятото

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Халкидики влиза в последния уикенд на туристическия сезон. Официалният край е 30 септември, но още през следващите дни част от хотелите, ресторантите и сезонните обекти ще започнат да ограничават работното си време или да затварят. След силните юли и август септември традиционно носи по-спокоен туристически поток, но запазва значителна част от летните посетители, пишат от БГНЕС.

Според председателя на Хотелиерската асоциация на Халкидики Григорис Тасиос август 2026 г. е приключил със средна хотелска заетост около 90%, докато предварителните резервации за септември са били на ниво 70-75%. За сезона е характерно и увеличаването на резервациите в последния момент, което прави натоварването през септември по-трудно за прогнозиране.

На национално ниво гръцкият туризъм също отчита ръст. По данни на гръцката статистическа служба ELSTAT през юли 2026 г. в хотелите, къмпингите и краткосрочните места за настаняване са регистрирани над 5,3 милиона пристигания на нерезиденти – с 2,9% повече спрямо същия месец на миналата година.

За Халкидики обаче краят на септември означава повече от спад на броя туристи. Полуостровът започва да преминава от масов летен туризъм към по-слабо натоварения есенен период. Плажовете остават достъпни, а температурите в началото на есента често позволяват морски туризъм, но сезонните заведения и част от туристическите услуги постепенно преустановяват работа.

Това е и периодът, в който Халкидики показва различно лице. Освен плажовете, регионът разполага с традиционни селища, маслинови насаждения, лозарски райони, природни маршрути и археологически обекти. Сред тях са древна Стагира, свързана с Аристотел, и пещерата Петралона.

Халкидики има повече от 500 километра брегова линия и остава една от основните туристически дестинации в Северна Гърция. Основният туристически поток е концентриран в летните месеци, а след края на септември регионът постепенно се връща към ритъм, в който туризмът заема по-малък дял от ежедневието.

За туристите последните дни на сезона означават по-малко натоварени плажове, по-спокойни курорти и все още подходящи условия за почивка. За местния бизнес това е началото на периода за приключване на сезонната работа и подготовка за следващото лято.