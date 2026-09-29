Трайков за ракията: Гълъб рискува да му отиде гълъбарника

Бившият министър на енергетиката и кмет на "Средец" Трайчо Трайков показа последната ракия, произведена от баща му. Той използва питието, за да изпрати послание до финансовия министър Гълъб Донев, заканвайки се, че ако го хване да наднича през балкона, "ще му отиде гълъбарника".

Ето какво написа Трайков във Facebook:

През лятото на 94-та, в деня преди да бием Германия на световното си отиде баща ми. (Дано отгоре да е видял головете на Стоичков и Лечков).

Митката, така му казваха приятелите.

Помня как, на всеки Димитровден, холът вкъщи се пукаше по шевовете - смях, македонски песни в съпровод на акордеон, печени фъстъци (с черупките), вино и ракия.

Яденето и пиенето - собствено производство, музикалните изпълнения - на живо.

Неотдавна, майка ми намерила на тавана, свряна в някакъв ъгъл - бутилка от пепси, с капачка от... ок, също от пепси, пълна с безцветна, прозрачна течност.

На етикета - перфорирана датата на производство на пепсито: 29 III 1993.

Последната ракия, произведена от баща ми, инженер-енергетик Димитър Трайков.

Оттогава, няколко пъти се каня да седна с нея на масата, но като я погледна и мисълта ми все се отнася някъде в миналото и оставям за друг път.

Сега, не знам какви мемета е гледал днес цял ден министърът и какъв контролиращ орган бил или не бил, но ей Богу, хвана ли го да ми наднича на балкона и да ми бройка ракията с член 100 на ЗАДС в ръка, рискува - с извинение за израза - да му отиде гълъбарника.