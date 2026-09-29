МЗ: Очаква се да бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини

За сезон 2026/2027 по информация от Изпълнителната агенция по лекарствата в страната ще бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини, съобщиха за БТА от Министерството на здравеопазването (МЗ).

С Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца (2026-2030 г.) е създадена възможност за безплатна ваксинация с 135 138 дози ваксини годишно за обхващане на до 17% от децата от 6-месечна възраст до 7 години, както и на 10 000 деца, засегнати от хронични заболявания.

По информация от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са сключени договори с търговци на едро за доставки на 50 790 инжекционни ваксини и 47 504 назални ваксини срещу грип, което не покрива заложеното в програмата количество за 2026 г., допълниха от МЗ. За хората на и над 65 години, по данни на НЗОК, са договорени 490 000 дози противогрипна ваксина, като целта е да бъде постигнат имунизационен обхват до 35% от целевата група. Договорена е и доставка на 50 000 дози ваксина с увеличено антигенно съдържание, предназначена за лица на и над 75-годишна възраст.

За свободния пазар са подсигурени над 180 000 противогрипни ваксини общо.

Няма изрично посочен критерий на кои деца да бъде поставена ваксината, а решението е на личния лекар след преценка на конкретния случай, като се вземат предвид здравословното състояние на детето и медицинските показания, обясниха от здравното министерство.

През май тази година чрез Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца за периода 2026–2030 г. за първи път се осигурява безплатната имунизация за деца. Право на безплатна имунизация имат деца от 6-месечна възраст до 7 години, включително, както и деца с хронични заболявания от 6-месечна възраст до 17 години, включително. Ваксините ще се прилагат по желание на родител.