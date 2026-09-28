ИПБ към Радев: 12 жертви за 48 часа на пътя е институционален срив

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) изпрати отворено писмо до премиера Румен Радев след поредния трагичен уикенд по българските пътища, в който загинаха 12 души, а 62 бяха ранени. Организацията определя ситуацията като пълен институционален срив и обвинява правителството в липса на координация, нерегламентирани политики и задкулисни действия.

Според пътните експерти причината сривът в политиката по пътна безопасност, липсата на реални действия и институционалната анархия в правителството.

"Във Вашето правителство цари пълен хаос на принципа "Орел, рак и щука". Макар на 9 септември правителството Ви гръмко да обяви "мегареформа", 20 дни по-късно резултатът е нулев. Всички министри се разграничават един от друг и водят свои собствени, нерегламентирани политики", подчертават от ИПБ.

"Министърът на регионалното развитие образува дисциплинарно производство срещу директора на Националното тол управление, докато същият този директор се готви да прави мегаагенция под шапката на Министерството на транспорта. В същото време регионалният министър публично се разграничава от политиките на МВР и Транспортното министерство. Всеки министър работи сам за себе си", пишат от ИПБ.

"На 24 септември министър Демерджиев се опита тихо-мълком да прокара през депутати скандален законопроект за изменение на ЗДвП, отхвърлен от абсолютно всички заинтересовани страни.

Министърът на транспорта лично призова депутатите да НЕ го подкрепят, а самите народни представители си признаха, че текстът им е пряко натресен от МВР. След петчасово заседание и телефонно обаждане от вътрешния министър, лобистките текстове бяха насилствено форсирани", посочва още от ИПБ.

"Регионалното министерство похарчи над 100 млн. евро за ремонти, раздадени на строителни фирми за подмяна на асфалт там, където е най-удобно за усвояване, а не където има реална необходимост и спасяване на животи", отбелязват пътните експерти.

По думите им транспортната среда остава абсолютно непроменена.

Само за изминалите събота и неделя по пътищата загинаха 10 души – национален рекорд по пътна смъртност, цялата отговорност за този срив пада пряко върху Вас, настояват от ИПБ и искат незабавни действия.

1. Спрете задкулисното законотворчество: Прекратете прокарването на лобистки текстове на МВР през депутати зад гърба на Министерския съвет.

2. Спрете безконтролното харчене: Забранете раздаването на десетки милиони за ремонти без предварителна оценка на риска.

3. Въведете ред сред министрите: Вземете на личен контрол и прекратете войната между МВР, МРРБ и Министерството на транспорта.

4. Поемете единна отговорност: Определете единен политически център, който да носи отговорност за пътната безопасност.

5. Преминаване към реални мерки: Незабавно започнете промяна на пътната среда, базирана на спасени животи, а не на празни думи.

"Господин министър-председател, пътната безопасност не се управлява с телефонен натиск, ведомствени войни и раздаване на милиони на удобни фирми. Бездействието Ви струва човешки животи всеки ден", завършва позицията на ИПБ.