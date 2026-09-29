"Тренд": Високото доплащане е най-големият проблем за пациентите в България

Високо ниво на доплащане, недостиг на лекари и медицински специалисти, недостатъчно заплащане на медицинските услуги от страна на зравната каса са трите най-големи проблема за гражданите.

Това показва проучване, извършено от Изследователски център "Тренд" в периода 10-16 септември 2026 г. сред 1000 пълнолетни граждани.

Данните бяха представени от доц. Диимтър Ганев от "Тренд" по време на форума „Приоритет: здраве - от реалността на системата към решенията за бъдещето ѝ“, организиран от Българския лекарски съюз (БЛС).

За 39% от участниците един от основните проблеми е високото ниво на доплащане от страна на пациента, 33% посочват недостатъчния брой на лекари и медицински специалисти, 32% посочват недостатъчното покритие на медицинските услуги от страна на здравната каса, 26% - нерегламентирани плащания и корупционни практики, 25% - дълго чакане за преглед.

Запитани дали им се е случвало да доплащат за здравни услуги, 53% отговарят утвърдително, като посочват, че са доплащали за лекарства, за дентални услуги, за преглед при личен лекар или при специалист.

Според 76% от участниците здравната каса трябва да покрива по-широк пакет медицински услуги, дори това да изисква повече публичен ресурс.

На въпрос кой подход би допринесъл най-много за осигуряване на достатъчно средства в здравната система 48% посочват по-добър контрол и ефективност при сегашните средства, 28% - повече средства от държавния бюджет, 8% - конкуренция между повече здравноосигурителни фондове, показват още данните от проучването.