Ангел Найденов: Черно море е отдавна арена на преки военни действия

Бившият министър на отбраната Ангел Найденов гостува в предаването “Денят ON AIR”, където коментира последната атаката в Черно море. Според него новите удари поставят на масата въпроса доколко защитено е българското крайбрежие, както и какви рискове крие разрастването на военните действия в региона.

Найденов коментира и възможността за нова ескалация на атаките, кои са възможните цели, както и необходимостта от подкрепа от съюзниците в НАТО.

Безопасно ли е Черно море?

Според бившия министър на отбраната напрежението в Черно море не е от последните седмици, а продължава от 2023 г., когато Русия се оттегли от зърненото споразумение, определящо маршрутите на корабите от и до украинските пристанища. От 2024 г. датират и ударите срещу търговското корабоплаване в региона.

"Черно море е отдавна арена на преки военни действия и удари по търговското корабоплаване", коментира Найденов пред Bulgaria ON AIR.

Според него първата атака от 6 октомври и последните удари през изминалата нощ са разсеяли представата, че западната част на Черно море е сравнително безопасна заради близостта си до България, Румъния и Турция и отдалечеността от преките бойни действия.

Найденов отбеляза, че между 1 юли и 28 септември са регистрирани 156 удара срещу кораби в руски и украински води, както и 139 атаки срещу пристанища.

По думите му от началото на годината са атакувани 45 кораба в районите на Румъния, България и Турция. До септември тези райони са били смятани за сравнително по-нискорискови.

Найденов осъди атаките и ги определи като грубо пренебрегване на моралните и правните норми, свързани с корабоплаването. Според него няма съмнение, че зад ударите стоят руски сили. Той посочи, че няма логика Украйна да атакува търговски кораби, а според него обстоятелствата насочват към Русия.

Бившият министър е на мнение, че една от възможните цели е блокирането на маршрутите в прилежащата зона на България - до 12 морски мили отвъд териториалното море. До неотдавна този коридор се е смятал за сравнително безопасен.

"Смятам, че атаките представляват брутално показване на всякакви морални и правни норми отнесени към корабоплаването. Тези удари превръщат екипажите на беззащитни заложници на ударите с дронове”, добави експертът.

Ще бъде ли задействан член 4

Според Найденов на практика се намираме в рамките на процедурата по член 4, "защото така или иначе вече има реакция от страна на европейските и натовските ръководители и структури.

Член 4 предвижда всяка държава членка да може да поиска консултации, когато смята, че териториалната ѝ цялост, политическата ѝ независимост или сигурността ѝ са застрашени. "Няма съмнение, че атаките са руски", подчерта Найденов.

По думите му ударите крият и още една цел - блокиране на маршрутите в прилежащата зона на България, тези 12 мили от териториалното море навътре в морето, тъй като това доскоро се смяташе за един сравнително безопасен коридор.

“Другият ход, който може да се очаква, е увеличаване на трафика през териториалните води на Румъния, България и Турция, които вече попадат основно в пряката зона на отговорност на българските въоръжени сили”, добави Найденов.

Гледайте видеото с целия разговор.