BGONAIR Live Новини Днес | 25

В кадър: Журналисти с протестно пиене на кафе пред bTV

Организатор на протеста в подкрепа на Мария Цънцарова е АЕЖ

23.12.2025 | 09:00 ч. Обновена: 23.12.2025 | 09:07 ч. 92

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Асоциацията на европейските журналисти – България организира тази сутрин протестно пиене на кафе пред bTV. 

Акцията е във връзка с решението на bTV да стартира процес по прекратяване на взаимоотношенията си с журналиста и водещ Мария Цънцарова, след сериозното напрежение, което се появи между двете страни в последните дни.

Сред пиещите кафе бяха редица знакови журналисти у нас и колеги на Цънцарова – Камен Алипиев, Константин Вълков, Иво Инджев, Генка Шикерова, Миролюба Бенатова, Ани Цолова и други.

В позицията си от АЕЖ посочва, че протестът е професионален, а не политически, като цели защита на свободата на словото и правото на журналистите да задават критични въпроси, без да бъдат санкционирани.

Преди ден от bTV излязоха с официална позиция, в която обявиха решението си да прекратят работата си с Мария Цънцарова и посочиха, че водещата многократно си е позволира в ефир да изразява политическите си предпочитания, което е недопустимо и не отговаря на нито един журналистически стандарт. Освен това тя е излязла с остра позиция, че е „свалена от ефир“, още преди да са завършили преговорите й с телевизия за бъдеща нейна позиция.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

