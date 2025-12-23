В кадър: Журналисти с протестно пиене на кафе пред bTV

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 21 / 21

Асоциацията на европейските журналисти – България организира тази сутрин протестно пиене на кафе пред bTV.

Акцията е във връзка с решението на bTV да стартира процес по прекратяване на взаимоотношенията си с журналиста и водещ Мария Цънцарова, след сериозното напрежение, което се появи между двете страни в последните дни.

Сред пиещите кафе бяха редица знакови журналисти у нас и колеги на Цънцарова – Камен Алипиев, Константин Вълков, Иво Инджев, Генка Шикерова, Миролюба Бенатова, Ани Цолова и други.

В позицията си от АЕЖ посочва, че протестът е професионален, а не политически, като цели защита на свободата на словото и правото на журналистите да задават критични въпроси, без да бъдат санкционирани.

Преди ден от bTV излязоха с официална позиция, в която обявиха решението си да прекратят работата си с Мария Цънцарова и посочиха, че водещата многократно си е позволира в ефир да изразява политическите си предпочитания, което е недопустимо и не отговаря на нито един журналистически стандарт. Освен това тя е излязла с остра позиция, че е „свалена от ефир“, още преди да са завършили преговорите й с телевизия за бъдеща нейна позиция.