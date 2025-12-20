Слави за казуса "Цънцарова": Не ми е ясно защо ПП–ДБ протестират срещу частна фирма

Лидерът на "Има такъв народ" (ИТН) Слави Трифонов се включи с мнение в социалните мрежи по казуса "Цънцарова". Вчера бе свикан протест от Асоциацията на европейските журналисти пред сградата на bTV в подкрепа на телевизионната водеща, след като се появи информация, че тя и Златимир Йочев могат да бъдат отстранени от сутрешния блок на медията. От самата телевизия заявиха, че водят диалог с Мария Цънцарова, а твърденията, че водещите ще бъдат освободени са неверни. На протеста в нейна защита се явиха лидерите на ПП-ДБ Асен Василев, Ивайло Мирчев, Николай Денков, Божидар Божанов, депутатката Елисавета Белобрадова.

"Има нещо, което не ми е ясно, и сега ще се опитам да си го изясня. bTV е частна фирма и независимо дали е чешка, българска или занзибарска, тя работи по смисъла на българските закони. А доколкото си спомням, българската Конституция абсолютно защитава частното предприемачество, свободната инициатива и пазарната икономика. Цънцарова работи в частна медия и нейно право е да харесва или да не харесва когото си иска, защото работи в частна фирма и нейната работа зависи само от нейните началници. От друга страна, bTV може да си позволява да назначава и да уволнява когото си иска и когато си поиска, точно защото е частна фирма и е защитена от законите на България. Тоест, този конфликт е ясен. На bTV не ѝ харесва кого харесва Цънцарова и законът ѝ дава право да я уволни, когато си иска", отбелязва Трифонов в публикацията си.

За да не се правят вредни алюзии, ще припомня, че аз не съм бил служител на bTV като Цънцарова, а техен равноправен партньор, но да се върнем на конкретния случай, допълва той.

"Всичко в тази история е ясно, само не ми е ясно защо отдолу ПП–ДБ протестират. Извинете - протестира неправителствена организация, но всъщност протестът е инспириран от протестър номер едно в държавата - ПП–ДБ. Тоест, тъй като аз също съм частен предприемач, ако реша да уволня някого, а на ПП–ДБ не им хареса, те ще направят протест под офиса ми, така ли? Аз мисля, че Асен Василев и компания, според самите тях, са се качили на крилете на народната любов, чувстват се много уютно там, самозабравили са се и смятат, че могат да се разпореждат с всичко и с всички в нашата мила татковина. Само че не знаят едно важно нещо. Всъщност - две неща. Първото е основен български закон и той гласи: „Тарикат мъж не писка.“ Това е към Асен Василев. И второто е, че от крилете на народната любов лесно се пада, много боли и много трудно се качваш пак там. Разбира се, че го знам от опит", отбелязва още той в поста си в социалната мрежа, който е подписан със "Слави Трифонов: бивш певец и настоящ певец, защото сам съм се назначил и никой не може да ме уволни".