IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 125

В кадър: Лидерите на ПП-ДБ подкрепиха протест за Мария Цънцарова

19.12.2025 | 20:00 ч. Обновена: 19.12.2025 | 20:07 ч. 24

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

1 / 9

Граждани и политически лидери се събраха на протест пред bTV в подкрепа на журналистите Мария Цънцарова и Златомир Йочев, който бе организиран от Асоциацията на европейските журналисти. 

В нея се включиха много политици от ПП-ДБ, сред които Асен Василев, Божидар Божанов, Ивайло Мирчев, Атанас Атанасов, Елисавета Белобрадова, Николай Денков.

От bTV опровергаха слуховете, че двамата са освободени. 

„bTV води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика. Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината“, съобщават още от телевизията.

Свързани статии

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мария цънцарова златимир йочев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem