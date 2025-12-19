В кадър: Лидерите на ПП-ДБ подкрепиха протест за Мария Цънцарова

Снимка: БГНЕС 1 / 9 / 9

Граждани и политически лидери се събраха на протест пред bTV в подкрепа на журналистите Мария Цънцарова и Златомир Йочев, който бе организиран от Асоциацията на европейските журналисти.

В нея се включиха много политици от ПП-ДБ, сред които Асен Василев, Божидар Божанов, Ивайло Мирчев, Атанас Атанасов, Елисавета Белобрадова, Николай Денков.

От bTV опровергаха слуховете, че двамата са освободени.

„bTV води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика. Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината“, съобщават още от телевизията.