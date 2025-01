Украинците се нуждаят от хуманитарна помощ за милиарди долари

В съвместен призив от Киев ръководителят на ООН за спешна помощ Том Флетчър и Филипо Гранди, върховен комисар на ООН за бежанците, заявиха, че милиони цивилни в Украйна и в чужбина зависят от подкрепата на международната общност на фона на продължаващите руски атаки.

“Украинският народ показа невероятна смелост през тези години и ние трябва да отговорим, като покажем истински, истински, устойчив международен ангажимент, трябва да отговорим със сърце“, каза Флетчър. “Ние ще бъдем тук, с украинския народ, толкова дълго, колкото е необходимо, за да посрещнем тези нужди и да ги подкрепим… Не трябва да забравяме онези украинци, които са в окупираните територии, чиито нужди са крайни. И ние трябва да продължим да бъдем креативни и смели, за да получим нашата подкрепа за тези, които най-много се нуждаят от нея”, се казва в изявление, публикувано на сайта на ООН.

От хуманитарна помощ в Украйна се нуждаят около шест милиона души.

“Целта, разбира се, не е да гарантираме, че тези хора ще останат бежанци завинаги“, каза Филипо Гранди, върховен комисар на ООН за бежанците. „Целта е това да създаде условия тези хора да се върнат в Украйна. Това е, от което се нуждае Украйна и това искат мнозинството от бежанците.

