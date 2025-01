Като на филм: Хиляди палестинци се връщат пеша у дома в Газа ВИДЕО

Близо 200 хил. палестинци се завръщат в Северна Газа, след като Израел и Хамас постигнаха споразумение за освобождаване на шестима заложници тази седмица.

Кадри от Вади Газа, на брега на ивицата Газа, показват хиляди хора, които вървят пеша, носейки вещите си в ръцете си.

Правителството на Газа е наело "повече от 5500" души, за да "улесни завръщането на разселените хора" в град Газа и на север.

Правителствените оценки показват, че хората в град Газа и на север се нуждаят от 135 000 палатки и каравани, докато се завръщат в разрушените домове.

Голяма част от северна Газа сега е в руини след израелските бомбардировки.

Палестинците трябваше да се върнат през уикенда, но бяха задържани от спор за израелски заложник, държан от Хамас, Арбел Йехуд.

Хамас освободи четирима войници в събота, но не и Йехуд, който е цивилен, което накара Израел да обвини Хамас в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

Йехуд и други двама заложници трябва да бъдат освободени в четвъртък.

По-рано по време на войната израелските военни издадоха няколко инструкции за цивилни да евакуират северната част на Газа, което доведе до разселването на стотици хиляди хора.

Дълга е и опашката от коли, като властите казват, че чакането с автомобил ще е доста дълго, като може да отнеме дори 3 дни. На всеки 40 минути се сканират и пропускат 20 превозни средства.

42-годишната Уафа Хасуна е сред хората, които пътуват на север с кола по улица Салах ал-Дин. Тя се отправя със семейството си към град Газа и казва, че в момента е „много близо“ до контролно-пропускателния пункт.

