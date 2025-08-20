IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МВР отчита два пъти повече площи с наркотици за месец

Над тон канабис и 465 кг марихуана са задържани в периода 1-31 юли

20.08.2025 | 12:00 ч. Обновена: 20.08.2025 | 12:51 ч.
Близо два пъти повече са разкритите лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества през юли – 40, в сравнение с предходния месец, когато са били 22. Данните са на Специализираното междуведомствено звено между прокуратурата и МВР за подпомагане разследването на този вид престъпления.

Над тон канабис и 465 кг марихуана са задържани в периода 1-31 юли тази  година, показва месечният анализ на данните. 

За престъпления, свързани с производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества, задържаните са 785. Проведени са 596 специализирани операции, досъдебните производства са 896.

По линия на противодействието на незаконната миграция са проведени 411 специализирани операции и са задържани 51 незаконно пребиваващи в България граждани на трети страни. Новите разследвания за мигранти са 45, като са задържани 99 души за трафик на хора през границите на България. 

През юли 2025 г. са влезли в сила 317 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, и 83 - за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната.

