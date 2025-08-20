IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Катастрофа отне живота на 76 афганистанци, депортирани от Иран

Сред жертвите има 17 деца

20.08.2025 | 11:45 ч. Обновена: 20.08.2025 | 12:49 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Най-малко 76 души, включително деца, са загинали, а трима души са били тежко ранени при пътен инцидент в западната афганистанска провинция Херат. Хората са депортирани от Иран афганистански бежанци, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.

Инцидентът е станал, когато пътнически автобус се е сблъскал с мотоциклет и камион "Мазда", след което се е възпламенил, съобщи Мохамад Юсуф Саиди, говорител на губернатора на провинцията. 

Пътническият автобус се е връщал от граничния пункт Ислам Кала, често използван от депортираните от Иран.

Ръководителят на отдела за информация и култура в Херат Ахмадула Мутаки съобщи, че сред жертвите има 17 деца. 

Ирански официални лица наскоро заявиха, че 1,2 милиона афганистански бежанци са били депортирани през последните шест месеца и че още 800 000 души ще трябва да напуснат страната до март следващата година.

Всяка година конфликтите, бедността и високата безработица карат голям брой афганистанци да преминават незаконно 300-километровата граница с Иран. Мнозина от тях намират нископлатени работни места в големите градове, включително на строителни обекти, където са ценени като евтина и надеждна работна ръка.

След трагедията афганистанските власти призоваха всички шофьори да бъдат предпазливи и да спазват правилата за движение, за да се предотвратят други такива трагедии.
(БТА)

