Демократите в САЩ съсипват партията си подобно на свирещия на цигулка Нерон

Миналата седмица Джак Кенеди Шлосберг най-накрая си намери работа.

В ход, направен в полза на Саут Парк, сенаторът от Ню Йорк Чък Шумер, в цялата си безкрайна мъдрост, назначи нестабилния (но красив!) внук на Джон Кенеди за член на Комисията „Америка 250“, която ще отбележи 250-ия рожден ден на страната ни през 2026 г.

„Толкова се гордея, че съм тук с великия Джак Шлосберг“, каза Шумер във видеоклип във Facebook, добавяйки: „Знаем, че Доналд Тръмп ще се опита да възвеличи цялото нещо и да го направи част от себе си и своето его. Няма по-добър човек, който да се противопостави на това от теб, Джак, и знам, че ще бъдеш там и ще се увериш, че когато празнуваме 250-ия си рожден ден, ще помним, че Америка е нация на справедливост, равноправна справедливост, на единство, на отношение към всички с достойнство.“

Но няма нищо достойно в Джак Кенеди Шлосберг.

Това е човек, който е работил само на една работа на непълен работен ден - за няколко месеца миналата година, като пътуващ политически кореспондент на Vogue. Въпреки че има юридическа степен и магистърска степен по бизнес администрация от Харвард, той никога не е бил нает като адвокат или е бил бизнесмен. Основната му кариера изглежда е тази на „инфлуенсър в социалните медии“. Както той каза пред Vogue миналия юли:

„Аз съм забавен, шантав човек. Аз съм глупава гъска.“

Погледнете странната му страница в Instagram, която се гордее с 698 000 последователи, или неговия X акаунт, където 169 000 души го следват, и ще се съгласите с това. Шлосберг често прекарва времето си без риза, говорейки за външния вид на хората. Той е размишлявал върху типа тяло на Исус Христос. Коментирал е собствената си прилика с Одри Хепбърн. Той се е чудил на глас дали Уша Ванс е „много по-секси“ от баба си Жаклин Кенеди Онасис.

А след това идва и видеото, което публикува тази седмица. С руса перука и говорейки със славянски акцент, той се престори на Мелания Тръмп, докато изпълнява „драматично четене“ на нейното скорошно писмо до Владимир Путин за благосъстоянието на украинските деца. Във вторник той публикува нов клип в образа на Мелания, казвайки, че „ще се включи на живо, отговаряйки на всички ваши въпроси в предаването ми тази вечер“.

Този човек не е посланик на Америка. Той е идиот.

Не че някой от нас трябва да бъде шокиран. През този век Демократическата партия е развила покровителствено отношение „ние знаем най-добре“, което е толкова широко разпространено, че ни представи насилствено кандидат за президент - Камала Харис, която никога не е печелила предварителни избори. Те многократно се опитват да ни набутат нежелани хора.

Вземете си пример за 2008 г., когато майката на Джак, Каролайн Кенеди, реши да се кандидатира за мястото в Сената, освободено от Хилари Клинтън, която напусна, за да стане държавен секретар на президента Обама. По това време Кенеди беше тайно подкрепяна от Майкъл Блумбърг, кмет на Ню Йорк тогава, заедно с Шумер и други влиятелни фигури в Демократическата партия.

Всички те все още почитат женомразното, покровителствено семейство Кенеди - въпреки историята на изнасилвания, смъртни случаи, самоубийства и шофиране в нетрезво състояние, която ги преследва от десетилетия.

В крайна сметка Каролайн беше принудена да се оттегли от надпреварата за Сената „по лични причини“, въпреки че поне един демократ я нарече блъф. Гари Акерман, представител за пети район на Ню Йорк, в Куинс и Лонг Айлънд, каза пред Face the Nation, че

„ДНК-то в този бизнес може да ви отведе само донякъде... знаете, Рембранд беше велик художник. Брат му Мъри, от друга страна - Мъри Рембранд не би боядисал къща.“

По стечение на обстоятелствата, Андрю Куомо - друг демократичен „ВИП“, чийто баща, Марио, беше губернатор на Ню Йорк от 1983 до 1994 г. - също се бореше за мястото на Клинтън в Сената. Но и Кенеди, и Куомо бяха надиграни от Кирстен Гилибранд, която по онова време беше относително неизвестна. Това беше резултат, който би трябвало да шокира Демократическата партия и да ги принуди да променят начина си на живот.

В края на краищата, партията е станала толкова обсебена от статус, класа и „признание по име“, че сега е откъсната от действителната работническа класа, която винаги е твърдяла, че представлява.

Ето как загубиха президентските избори през 2024 г. Харис беше само вибрации и салата от думи, с известни личности от А-листата на нейния конгрес, включително Опра Уинфри, Бионсе и Мишел Обама. Но ѝ липсваха политически и реални решения за работническата класа.

Не съм фен на Тръмп, но поне той знаеше, че електоратът му има право да се ядосва, когато Хилари Клинтън ги нарече „окаяните“. Въпреки че е израснал в Северна Ирландия.

В Ню Йорк Тръмп е прегърнал всички неща, обичани от средна Америка (главно защото тя го обича): UFC, WWE, кънтри музика и ралита с монстър камиони.

Междувременно демократите избягват американата - и всеки, който не е съгласен с тях, дори когато се хвалят с проблеми, за които никой извън Лос Анджелис, Сан Франциско или Ню Йорк не се интересува.

И все пак партията продължава да повтаря грешките си. Андрю Куомо, самият той бивш губернатор, е друг пример за обратен ефект тази година. В опита си да бъде следващият кмет на Ню Йорк, той беше подкрепен от обичайните големци: Блумбърг, Бил Клинтън и клуба на милиардерите - Бил Акман, Кен Лангоун, Аби Розен и Уилям Лаудър.

Куомо беше толкова сигурен в победата си, че почти не проведе кампания. Той почти не се появяваше публично, отказа да коментира свързаните с Covid провали и обвиненията си в сексуален тормоз като губернатор и се кандидатира с една-единствена платформа: „Не гласувайте за социалиста.“

Той загуби от този социалист, Зохран Мамдани, на предварителните избори на Демократическата партия със седем процентни пункта.

Андрю Куомо, Зохран Мамдани и Уитни Тилсън на предварителните избори на Демократическата партия за кмет на Ню Йорк.

Междувременно същата демократическа клика се опитва да ни натика Гавин Нюсъм. Губернаторът на Калифорния, чиито рейтинг на одобрение е само 27%, сега, с помощта на старейшини на Демократическата партия като Нанси Пелоси, се опитва да се позиционира като хитър кандидат за президент. Очевидно той не осъзнава, че само защото някой може да действа методично като „политик“, не означава, че останалите от нас му вярват.

Но подобно на Нерон, който свири на цигулка, докато Рим гори, демократите отказват да слушат, дори когато Харис предприема истинска „обиколка за слушане“ и размишлява дали да се кандидатира отново за президент. Досега тази обиколка се състоеше от посещение на сватбите на двама милиардери: Алекс Сорос (с подмазвачката на Хилари Клинтън Хума Абедин) в Хамптънс и Ийв Джобс (с британския олимпийски конник Хари Чарлз) в Котсуолдс.

Мога ли да предложа лидерите на Демократическата партия също да предприемат обиколка за слушане? Но с обрат.

Вместо да се радват на мултимилионери, качете лидерите на партията в евтини коли под наем, конфискувайте кредитните им карти и им дайте 2000 долара в брой, за да отидат на триседмично пътуване из страната. Няма да им бъде позволено да спрат в нито един голям град, приятелски настроен към демократите, като Чикаго или Сан Франциско, а само в средно големи „лилави“ градове като Синсинати, Охайо, Омаха, Небраска или Роли, Северна Каролина.

По този начин те могат да си позволят да отсядат само в крайпътни мотели и да се хранят в Chili's или Chick-fil-A, където ще срещнат истински американци от работническата класа, които живеят със средната американска заплата от 53 490 долара годишно. Хора, които се сблъскват с реални проблеми, които семейният тръст не покрива.

Защото средностатистическите американци не се интересуват от „глупава гъска“ от известно семейство, която постоянно се перчи без риза на плажа. Въпреки че ни интересува какво символизира: че Демократическата партия ни е изоставила в полза на косплейване на измамници и богати нарцисисти, които всъщност се грижат само за себе си.

Коментарът е на Паула Фроелих, старши редактор на новини и ефирен кореспондент на NewsNation, за The Times.