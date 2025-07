Тръмп отпразнува приемането на "Големия красив законопроект" на митинг на America250 СНИМКИ

Президентът Тръмп отбеляза приетия “Голям красив законопроект”, определяйки го като “декларация за независимост от национален упадък“, като същевременно даде началото на година със събития, наближаващи 250-годишнината на Америка.

По време на големия митинг, провеждащ се в Айова, 79-годишният Тръмп каза, че законопроектът изпълнява основните му предизборни обещания за намаляване на данъците върху бакшишите, извънредния труд и обезщетенията за социално осигуряване.

"С този законопроект всяко важно обещание, което дадох на народа на Айова през 2024 г., стана спазено4, каза Тръмп, докато се готвеше за подписването на законопроекта на Четвърти юли в петък на поляната пред Белия дом.

"Имахме национален упадък. Бяхме за посмешище по целия свят. Имахме човек за президент, който не трябваше да бъде там", каза в речта си Тръмп.

"Вече наистина имаме независимост от прекомерното данъчно облагане, при което бяхме лишавани от данъци, независимост от свръхрегулации, сега имаме независимост от радикално леви бюрократи и независимост от най-голямото нашествие на извънземни", каза още президентът.

