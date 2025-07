Тръмп и Урсула проведоха среща, шанс за споразумение “50 на 50”

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен проведоха решаващи преговори в Шотландия с цел да сложат край на продължаващото от месеци търговско напрежение между Вашингтон и Брюксел. Разговорите се състояха в момент, когато срокът за постигане на сделка изтича на 1 август и според американската администрация няма да има удължаване.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че вижда “50 на 50“ шанс за постигане на споразумение, в противен случай Европейският съюз ще бъде изправен пред универсално американско мито от 30%. От своя страна Европейската комисия, която води преговорите от името на страните членки, се стреми да защити търговски отношения на стойност 1,9 трилиона долара годишно.

Според европейски дипломат, запознат с хода на преговорите, основните параметри на сделката са вече оформени след интензивни разговори в събота вечер, но някои ключови въпроси остават отворени. Последната дума е на Тръмп, който по думите на дипломата, “иска да преговаря до последната минута“.

Предложението включва базова ставка от около 15% за износ на ЕС към САЩ — същата, договорена от Япония — с изключения за определени стратегически сектори като авиация и спиртни напитки, но не и за вино. Всички страни членки на ЕС трябва да одобрят споразумението. Според дипломата, 27-те държави са изразили широка подкрепа за договорения план, като същевременно са потвърдили своите основни червени линии.

Срещата между Тръмп и Урсула фон дер Лайен се проведе в курорта Търнбъри на югозападното крайбрежие на Шотландия, където президентът притежава луксозно голф игрище. В петък Тръмп заяви, че се надява да постигне “най-голямата сделка от всички“, въпреки че според него има “около 20 спънки“ в процеса.

