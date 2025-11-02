Турският външен министър: Анкара очаква дейностите на ПКК в Ирак да бъдат прекратени

Турският външен министър Хакан Фидан нарече процеса „Турция без терор“ положително развитие за страната и целия регион, изрази надежда за пълно прекратяване на въоръжената дейност на ПКК в Ирак и Сирия.

„Нашето искрено желание и очакване е организацията, както се случи в Турция, да прекрати въоръжената борба и терористичната дейност в Ирак, да се изтегли от окупираните от нея територии, а също и от окупираните райони в Сирия - това е от изключителна важност“, подчерта Фидан, говорейки на съвместна пресконференция в Багдад с иракския вицепремиер и външен министър Фуад Хюсеин, предава Анадолската агенция.

Хакан Фидан изрази задоволство от завръщането си в Багдад след кратка почивка. „Между Багдад и Анкара се осъществява интензивно сътрудничество. Нашите институции си сътрудничат тясно във всички области, подхождат професионално към проблемите и са фокусирани върху намирането на решения“, отбеляза ръководителят на дипломатическата мисия.

Министърът припомни многобройните споразумения, подписани по време на посещението на президента Реджеп Тайип Ердоган в Ирак през 2024 г. „Мониторингът и прилагането на тези споразумения са от първостепенно значение. Чрез съвместните работни комитети, които създадохме, ние работим активно по широк кръг от въпроси – от сигурността до енергетиката, водните ресурси, търговията, митниците и транспорта“, обясни Хакан Фидан.

Турският външен министър подчерта, че духът на времето изисква мир, развитие, взаимна интеграция и сътрудничество в региона.

„Няма нищо, което да пречи на нашия регион да последва примера на останалия цивилизован свят. Той е дом на изключителни ресурси – както подземни, така и надземни. География, хора, цивилизация, култура, вяра и богато историческо наследство – с правилните стратегии всичко това ще позволи на региона да се превърне в земен рай, място на просперитет и стабилност, което ще допринесе значително за глобалното развитие“, изрази увереност турският министър.

Хакан Фидан отбеляза, че Ирак преживя изключително болезнени времена през последните години.

„Слава Богу, днес виждаме как Ирак уверено се движи към стабилност, мир и спокойствие. Турция напълно подкрепя мира, сигурността, развитието и просперитета на Ирак. Приветстваме всички инициативи в тази посока и се стремим да дадем възможно най-голям принос“, каза министърът.

Министърът отбеляза, че събитията в Сирия също се следят отблизо.

„Какво могат да направят Ирак и Турция заедно за Сирия, заедно с други страни в региона? Работим по този въпрос. Ние, като страни в региона, трябва да издигнем сътрудничеството на най-високо ниво, да изградим доверие на непоклатимо ниво, да компенсираме загубеното развитие възможно най-бързо и да продължим пътя си в мир и спокойствие“, заяви Хакан Фидан.