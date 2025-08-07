IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп иска да промени начина, по който американската статистика събира данни

Той не иска те да обхващат нелегални имигранти

07.08.2025 | 19:22 ч. Обновена: 07.08.2025 | 20:34 ч. 1
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че е инструктирал министерство на търговията да промени начина, по който Бюрото за преброяване на населението (Census Bureau) събира данни, като целта е да се изключат хората, които са в САЩ нелегално, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп обясни в социалната платформа "Трут соушъл" (Truth Social), че събирането на данни от преброяването ще се основава на "съвременни факти и цифри, като най-важното е, че ще се използват резултатите и информацията, получени от президентските избори през 2024 година". Това е индикация, че той може да се опита да пренесе политическите си възгледи и в проучванията, в които се отчита развитието в редица сфери - от детската бедност до активността на бизнеса, посочва АП.

Тръмп подчерта, че като част от промените хората, които са "нелегално в нашата страна" ще бъдат изключени от преброяванията.

Миналия петък Тръмп уволни ръководителя на Бюрото по трудова статистика Ерика Макентарфър, след като стандартните корекции на месечния доклад за заетостта показаха, че работодателите са създали с 258 000 по-малко работни места, отколкото през май и юни. Корекциите свидетелстват, че наемането на работа е намаляло значително при управлението на Тръмп, което подкопава твърденията му за икономически бум.

Белият дом смята, че проблемът е бил в мащаба на корекциите в доклада и настоява за по-точни данни.

тръмп статистика имигранти
