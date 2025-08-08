IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

САЩ очакват през август над $50 млрд. приходи от мита

Тръмп обяви и планове да наложи мито от около 100 на сто и върху вноса на чипове

08.08.2025 | 09:35 ч. Обновена: 11.08.2025 | 04:20 ч. 17
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Съединените американски щати очакват приходите от влезлите в сила мита да достигнат 50 милиарда долара или повече през този месец спрямо 30 млрд. долара през юли, заяви в интервю за "Фокс Бизнес Нетуърк" министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"И след това ще се появят (ефектите от ставките върху вноса на) полупроводници, фармацевтични продукти, ще се появят всякакви допълнителни средства от мита", допълни Лътник.

По-високите мита, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп върху вноса от десетки държави, влязоха в сила днес, като повишиха средната ставка за внос в САЩ до най-високо ниво от един век. Държавите са изправени пред американски тарифи от 10 до 50 на сто.

Вчера Тръмп обяви и планове да наложи мито от около 100 на сто върху вноса на чипове, освен ако производителите не се ангажират да ги произвеждат в САЩ, както и по-ниска ставка върху вноса на фармацевтични продукти, която с времето ще нарасне до 250 на сто.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

САЩ мита приходи 50 милиарда долара
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem