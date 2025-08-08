САЩ очакват през август над $50 млрд. приходи от мита

Съединените американски щати очакват приходите от влезлите в сила мита да достигнат 50 милиарда долара или повече през този месец спрямо 30 млрд. долара през юли, заяви в интервю за "Фокс Бизнес Нетуърк" министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"И след това ще се появят (ефектите от ставките върху вноса на) полупроводници, фармацевтични продукти, ще се появят всякакви допълнителни средства от мита", допълни Лътник.

По-високите мита, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп върху вноса от десетки държави, влязоха в сила днес, като повишиха средната ставка за внос в САЩ до най-високо ниво от един век. Държавите са изправени пред американски тарифи от 10 до 50 на сто.

Вчера Тръмп обяви и планове да наложи мито от около 100 на сто върху вноса на чипове, освен ако производителите не се ангажират да ги произвеждат в САЩ, както и по-ниска ставка върху вноса на фармацевтични продукти, която с времето ще нарасне до 250 на сто.