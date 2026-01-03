Откритие на седем милиона години: Двукрака маймуна може да е първият предшественик на човека

Най-старият предшественик на човека може да е седеммилионна маймуна, която е започнала да ходи изправена два милиона години по-рано от другите хоминиди, пише The Telegraph.

Sahelanthropus tchadensis е открит за първи път през 2002 г., но експертите не са били сигурни дали фосилът е просто ранна горила.

Антрополози от Нюйоркския университет сега са открили, че животното вероятно е било двукрако и е възможно да е най-ранният хоминид – групата, която е еволюирала в съвременните хора.

Досега се смяташе, че най-ранната ходеща маймуна е Ardipithecus, която е живяла преди около пет до шест милиона години.

Използвайки 3D сканиране на фосилните кости на краката, експертите успяха да покажат, че Sahelanthropus е имал значителен „феморален туберкул“

– мястото на прикрепване на най-голямото и най-мощно сухожилие в човешкото тяло, илиофеморалното сухожилие, което е жизненоважно за ходенето в изправено положение.

Скот Уилямс, доцент в катедрата по антропология на Нюйоркския университет, каза:

„Sahelanthropus tchadensis е бил по същество двунога маймуна, която е имала мозък с размерите на този на шимпанзето и вероятно е прекарвала значителна част от времето си по дърветата, търсейки храна и безопасност."

Sahelanthropus е открит за първи път в пустинята Джураб в Чад, а черепът му е бил толкова добре запазен, че му е дадено прозвище – Toumai, което означава „надежда за живот“ на езика дазага.

Черепът показва, че маймуната е имала малки кучешки зъби и относително плоско лице, което предполага, че е била по-близка до човешката линия, отколкото до шимпанзетата, но експертите все още не са сигурни къде се намира в еволюционната времева линия.

Смята се, че най-ранните човешки предци са еволюирали преди около 5 до 10 милиона години в Източна Африка, след климатични и екологични катаклизми, но точната дата и вид остават загадка.

За новото проучване учените са използвали 3D геометрична морфометрия – техника, при която се поставят координатни точки върху фосил и след това се сравняват с други екземпляри.