Съветът за мир не е алтернатива на ООН

Така нареченият "Съвет на мира“, основан от президента на САЩ Доналд Тръмп, "не е алтернатива на ООН“, според зам.-генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси. Том Флетчър отхвърли предположенията, че инициативата може да съперничи на глобалната организация.

В интервю за Euronews’ Europe Today, Флетчър каза, че както Вашингтон, така и участващите страни са заявили ясно, че инициативата не е предназначена да замени Организацията на обединените нации.

"Все още сме тук“, каза той, подчертавайки, че ООН остава организация на държави-членки, обединяваща над 190 държави, способни да координират глобалните отговори на конфликти и кризи.

Флетчър каза, че не се чувства заплашен от установяването на други дипломатически формати, добавяйки, че "има достатъчно конфликти по света“, които могат да бъдат разрешени чрез многостранни усилия.

ООН е под натиск в един "поляризиран“ свят

Коментарите на Том Флетчър идват на фона на нарастващи критики към ефективността на ООН, тъй като войните и геополитическите сътресения се засилват.

"Това е време на безнаказаност, разделение и поляризация“, каза Флетчър, предупреждавайки срещу опитите за отслабване на организацията. "ООН перфектна ли е? Няма начин“, добави той. "Но аз няма да приема атаките, които идват по пътя ни".

Въпреки нарастващите критики към ООН, Флетчър увери, че организацията ще издържи, твърдейки, че структурата ѝ отразява сложността на световната политика.

"Ние представляваме несъвършенствата на света“, каза той, отбелязвайки, че организацията може да действа само когато държавите-членки ѝ предоставят мандат, нещо все по-трудно в поляризиран геополитически климат.

Хуманитарната криза в Близкия изток

Флетчър заяви, че хуманитарната ситуация в Близкия изток се влошава, като подчерта конфликтите от Судан до Газа и Ливан, където предоставянето на помощ става все по-опасно.

Той каза, че десетки хиляди хора са били разселени в Ливан, описвайки ситуацията като "много мрачна“. В същото време, поради конфликта в Иран, стотици хиляди хора са били разселени вътрешно. Въпреки това, засега не се случват мащабни трансгранични миграционни вълни.

Флетчър предупреди, че е вероятно глобалното разселване да се увеличи, водено не само от конфликти, но и от изменението на климата. "Тази криза не може да бъде поставена обратно в кутия“, каза той, предупреждавайки, че войните и екологичната криза ще доведат до повече миграция през следващите години.

Относно риска от по-широка регионална ескалация, Флетчър посочи потенциален дипломатически диалог между Израел и Ливан, след като Бейрут сигнализира за готовност за директни преговори.

"Пътят е чрез диалог и дипломация, а не чрез по-брутално насилие“, убеден е Флетчър.