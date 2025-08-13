Зеленски отива на среща в Берлин с лидерите на НАТО и САЩ

Президентът Володимир Зеленски пътува до Берлин днес, за да се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц, преди да проведе разговори с американски и европейски лидери, съобщи говорителят на президента Серхий Никифоров, според Укринформ.

Двамата лидери ще проведат двустранна среща, преди да се включат във видеоконференция с европейските лидери, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и президента на САЩ Доналд Тръмп, каза говорителят.

Германското правителство заяви, че се очаква разговорът между Зеленски, Тръмп и европейските лидери да се проведе в 14:00 ч. местно време, съобщава Ройтерс. Отделен разговор с Тръмп, вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и европейските лидери се очаква час по-късно, според информационната агенция.

Разговорите ще се проведат само два дни преди планираната среща на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска на 15 август, първата среща лице в лице между двамата лидери от началото на втория мандат на Тръмп.

“Тази война трябва да бъде прекратена. Трябва да се окаже натиск върху Русия в името на справедливия мир. Опитът на Украйна и нашите партньори трябва да бъде използван, за да се предотврати измамата от страна на Русия. В момента няма признаци, че руснаците се готвят да прекратят войната. Нашите координирани усилия и съвместни действия – на Украйна, Съединените щати, Европа и всички страни, които търсят мир – определено могат да принудят Русия да сключи мир”, каза Зеленски в пост в социалните мрежи.

Over the past few days, there have been more than thirty conversations and consultations with partners. Different parts of the world, different perspectives, but shared positions. This war must be ended. Pressure must be exerted on Russia for the sake of a just peace. Ukraine’s… pic.twitter.com/kcKKolF0rP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 13, 2025

Тръмп определи преговорите в Аляска като “проучвателна“ среща в усилията си за прекратяване на войната между Русия и Украйна. Американският президент заяви, че и Киев, и Москва ще трябва да отстъпят територия, за да постигнат споразумение, позиция, която разтревожи европейските столици и Киев, припомня Kyiv independent.

Неразкрит източник, запознат с обсъжданията в САЩ, заяви пред Ройтерс, че е възможно Тръмп да се опита да сключи сделка директно с Путин, без да включва Украйна или Европа.

На пресконференция преди дни Тръмп потвърди, че Зеленски няма да присъства на срещата с Путин в Аляска. Тръмп добави, че в крайна сметка възнамерява да събере украинския и руския президент, независимо дали в негово присъствие или не.

Путин публично поиска забрана за членство на Украйна в НАТО и пълно оттегляне от частично окупираните Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка области като предварително условие за преговори.

Зеленски отхвърли признаването на руската окупация на украинска територия и отстъпването на допълнителни земи, призовавайки за прекратяване на огъня като първа стъпка към мирни преговори, позиция, подкрепена от европейските съюзници на Киев.

Говорителят на Зеленски заяви също, че по-късно през деня ще се проведе онлайн среща на “коалицията на желаещите“. Според германското правителство срещата е насрочена за 16:30 ч. местно време и ще се фокусира върху плановете за подкрепа на Украйна в случай на прекратяване на огъня.

Според Ройтерс, поредицата от разговори днес ще даде възможност на Зеленски и европейските лидери да представят единен фронт преди срещата на Тръмп с Путин. Украйна се надява, че разговорът с Тръмп ще послужи, поне отчасти, като противовес на срещата на върха в Аляска.

Зеленски заяви, че е провел над 30 консултации с международни партньори през последните няколко дни, за да обсъди перспективите за прекратяване на войната.