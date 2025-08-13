IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски отива на среща в Берлин с лидерите на НАТО и САЩ

Преди видеоконференцията, той ще се срещне лично с Мерц

13.08.2025 | 12:42 ч. Обновена: 13.08.2025 | 15:36 ч.
Президентът Володимир Зеленски пътува до Берлин днес, за да се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц, преди да проведе разговори с американски и европейски лидери, съобщи говорителят на президента Серхий Никифоров, според Укринформ.

Двамата лидери ще проведат двустранна среща, преди да се включат във видеоконференция с европейските лидери, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и президента на САЩ Доналд Тръмп, каза говорителят.

Германското правителство заяви, че се очаква разговорът между Зеленски, Тръмп и европейските лидери да се проведе в 14:00 ч. местно време, съобщава Ройтерс. Отделен разговор с Тръмп, вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и европейските лидери се очаква час по-късно, според информационната агенция.

Разговорите ще се проведат само два дни преди планираната среща на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска на 15 август, първата среща лице в лице между двамата лидери от началото на втория мандат на Тръмп.

“Тази война трябва да бъде прекратена. Трябва да се окаже натиск върху Русия в името на справедливия мир. Опитът на Украйна и нашите партньори трябва да бъде използван, за да се предотврати измамата от страна на Русия. В момента няма признаци, че руснаците се готвят да прекратят войната. Нашите координирани усилия и съвместни действия – на Украйна, Съединените щати, Европа и всички страни, които търсят мир – определено могат да принудят Русия да сключи мир”, каза Зеленски в пост в социалните мрежи.

Тръмп определи преговорите в Аляска като “проучвателна“ среща в усилията си за прекратяване на войната между Русия и Украйна. Американският президент заяви, че и Киев, и Москва ще трябва да отстъпят територия, за да постигнат споразумение, позиция, която разтревожи европейските столици и Киев, припомня Kyiv independent.

Неразкрит източник, запознат с обсъжданията в САЩ, заяви пред Ройтерс, че е възможно Тръмп да се опита да сключи сделка директно с Путин, без да включва Украйна или Европа.

На пресконференция преди дни Тръмп потвърди, че Зеленски няма да присъства на срещата с Путин в Аляска. Тръмп добави, че в крайна сметка възнамерява да събере украинския и руския президент, независимо дали в негово присъствие или не.

Путин публично поиска забрана за членство на Украйна в НАТО и пълно оттегляне от частично окупираните Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка области като предварително условие за преговори.

Зеленски отхвърли признаването на руската окупация на украинска територия и отстъпването на допълнителни земи, призовавайки за прекратяване на огъня като първа стъпка към мирни преговори, позиция, подкрепена от европейските съюзници на Киев.

Говорителят на Зеленски заяви също, че по-късно през деня ще се проведе онлайн среща на “коалицията на желаещите“. Според германското правителство срещата е насрочена за 16:30 ч. местно време и ще се фокусира върху плановете за подкрепа на Украйна в случай на прекратяване на огъня.

Според Ройтерс, поредицата от разговори днес ще даде възможност на Зеленски и европейските лидери да представят единен фронт преди срещата на Тръмп с Путин. Украйна се надява, че разговорът с Тръмп ще послужи, поне отчасти, като противовес на срещата на върха в Аляска.

Зеленски заяви, че е провел над 30 консултации с международни партньори през последните няколко дни, за да обсъди перспективите за прекратяване на войната.

 

